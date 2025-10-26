Trend Alexander-Arnold no tiene buena fama en el vestuario del Real Madrid

El fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid prometía elevar el nivel competitivo del equipo, pero hoy en día su presencia ha generado más ruido que estabilidad. El lateral inglés, todavía lejos de su mejor estado de forma tras una larga lesión, se ha convertido en una figura polémica dentro del vestuario blanco. Xabi Alonso lo considera intocable, una pieza clave para dar salida limpia al balón desde atrás y aportar calidad en los centros, pero varios pesos pesados no comparten esa visión.

Según fuentes cercanas al entorno madridista, Arnold no goza de buena fama entre sus compañeros. Su actitud distante y un carácter algo altivo han provocado cierta incomodidad en un grupo donde la jerarquía y el compromiso colectivo siempre han sido valores fundamentales. Dani Carvajal, capitán y referente del vestuario, es el más afectado. El lateral madrileño considera que no se está respetando su papel ni su trayectoria en el club, y ha dejado caer que podría marcharse a final de temporada si la situación no cambia.

Arnold, en el ojo del huracán dentro del vestuario

Arnold, por su parte, intenta adaptarse al ritmo del fútbol español y al exigente entorno del Real Madrid, pero sus actuaciones sobre el campo no terminan de convencer. Lento en los repliegues defensivos y sin la precisión que mostró en el Liverpool, sus últimas apariciones han dejado más dudas que certezas.

Xabi Alonso, pese a las críticas internas, confía en que Arnold recupere pronto su nivel y aporte el salto de calidad esperado. Pero la realidad es que su “protección por decreto” está generando grietas en un vestuario que vive días tensos antes del duelo más importante de la temporada. Si el inglés no responde en el campo, el ruido fuera de él podría acabar afectando incluso al propio técnico.

Valverde, la otra víctima del lateral derecho

El “caso Arnold” no solo afecta a Carvajal. Fede Valverde también se ha visto desplazado por la insistencia de Xabi Alonso en mantener al inglés en el once titular. En ausencia de los laterales naturales, el uruguayo se había ganado la confianza del técnico en esa posición, ofreciendo energía, sacrificio y equilibrio defensivo. Sin embargo, con la vuelta de Arnold, su rol ha vuelto a ser secundario y su continuidad como titular en el Clásico frente al Barça está en serio peligro.