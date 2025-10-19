Dani Carvajal pide a Xabi Alonso que tenga más mano izquierda porque se irá del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid vive un momento delicado en el lateral derecho. Álvaro Carreras, la gran apuesta de Xabi Alonso, ha ocupado con firmeza la titularidad, dejando a Fran García relegado al banquillo. Esta situación ha generado malestar dentro del club, y Dani Carvajal, como capitán y referente del equipo, ha decidido intervenir.

Según fuentes cercanas al Real Madrid, Carvajal ha pedido expresamente a Xabi Alonso que tenga más mano izquierda con Fran García y le conceda más minutos en los próximos encuentros. El mensaje es claro: si García no recibe oportunidades, su salida del club podría ser inevitable. Carvajal ve en el joven lateral un talento importante que merece desarrollarse y consolidarse dentro del primer equipo.

Fran García, eclipsado por Álvaro Carreras

El problema es que Carreras ha mostrado solidez y nivel en los entrenamientos y partidos, lo que complica la ecuación de Alonso. Sin embargo, Carvajal insiste en equilibrar el protagonismo para que los jóvenes tengan la oportunidad de crecer y no se vean frustrados por la competencia.

Carvajal, consciente de su posición como líder y capitán, ha actuado con responsabilidad, buscando proteger a un compañero y preservar el equilibrio del vestuario. Su intervención subraya la importancia de la gestión de egos y la comunicación interna en un club de alto nivel como el Real Madrid.

Xabi Alonso y la gestión de vestuario

Xabi Alonso se enfrenta a un desafío delicado: equilibrar la titularidad de Carreras, el desarrollo de Fran García y la influencia de Carvajal en el vestuario. El técnico debe evitar tensiones internas mientras mantiene el rendimiento del equipo, pero Carvajal ha dejado claro que su mensaje no es negociable: si no se da una oportunidad justa a García, el club podría perder a un jugador prometedor.

La situación refleja cómo las decisiones tácticas y de gestión de plantilla van más allá del campo, afectando la moral y el futuro de los jugadores. Fran García, de momento, sigue en el club, pero su permanencia podría depender de la mano izquierda de Xabi Alonso y de su capacidad para integrar a todos los talentos sin perjudicar la armonía del equipo.