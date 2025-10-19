Dani Carvajal tiene pie y medio fuera del Real Madrid

La situación de Dani Carvajal se ha convertido en una de las principales incógnitas en el Real Madrid. Según informa Fichajes.net, la renovación del lateral derecho “pende de un hilo”, pese a que su contrato vence en 2026.

Dani Carvajal tiene una trayectoria intachable como madridista, pero los factores que ahora pesan en su contra son evidentes. Primero, la edad: con 33 años, ya es uno de los veteranos del plantel, lo cual limita las expectativas del club de mantenerlo como pieza central para la próxima década. Segundo, las lesiones: en los últimos tiempos ha afrontado contratiempos físicos que han mermado su continuidad y fiabilidad. La citada pieza periodística refiere que su última dolencia muscular lo dejó fuera cinco partidos, lo que ha alarmado en Valdebebas.

¿Qué escenario se abre para Carvajal?

Las posibilidades que se perfilan para Carvajal son varias. Por un lado, podría aceptar un rol mucho más reducido en el equipo, firmar una ampliación de contrato por una temporada más, adaptada a su situación, y convertirse en un recurso más simbólico que activo. Así lo recogían ya medios el año pasado, cuando su renovación hasta 2026 fue formalizada. La llegada de Trent Alexander-Arnold tampoco le ha puesto más fáciles las cosas al capitán blanco.

Por otro lado, la opción de salida empieza a ganar fuerza. Si el club no ve claro que mantenga el nivel exigido, podría plantearse una desvinculación o la búsqueda de un destino donde jugar con más protagonismo. Desde la directiva se valora que “la continuidad debe ir de la mano del rendimiento, no solamente de la historia”.

La renovación que no llega y los nubarrones alrededor

Finalmente, está la vía de que Carvajal se convierta en un referente del vestuario más que una opción regular de campo: mentor de los jóvenes, capitán simbólico y legado del club. Pero ese rol también implica menor protagonismo deportivo.

El Real Madrid, de Florentino Pérez, parece estar en ese punto de inflexión: entre la gratitud a una leyenda como Carvajal y la necesidad de mirar hacia el futuro. Para el jugador, la próxima temporada puede ser decisiva: o revive física y futbolísticamente para ganarse otro ciclo, o aceptará que su tiempo como titular indiscutible ha terminado.