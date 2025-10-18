David Beckham y Florentino Pérez negocian el gran fichaje del Real Madrid

En el Real Madrid se está moviendo con discreción, pero con decisión: Florentino Pérez ha contactado a David Beckham para recabar opinión sobre un nombre que podría cambiar el rumbo del centro del campo merengue. Se trata de Adam Wharton, un joven mediocentro inglés de solo 21 años que milita en el Crystal Palace. Según el medio especializado, la conversación entre Florentino y Beckham no fue casual: se busca una figura de futuro que combine fortaleza táctica, proyección comercial y rendimiento inmediato.

Wharton, que se trasladó al Crystal Palace en enero de 2024 por unos 21 millones de euros y firmó contrato hasta 2029, ha dado grandes muestras de madurez en la Premier League. Ahora, el Madrid lo observa como posible sucesor de pasajes clave en el mediocentro blanco, especialmente ante la necesidad de renovar el eje tras la marcha de figuras históricas.

Perfil futbolístico: ¿qué aporta Adam Wharton al Madrid?

Adam Wharton ofrece un perfil que encaja perfectamente en lo que busca la entidad madridista y su entrenador: limpieza en la circulación, buen posicionamiento táctico, capacidad de recuperación y llegada. Con una altura de 1,82 m, pie zurdo, aunque competente con el derecho, y una notable inteligencia para interpretar el juego, Wharton ha sido comparado con los grandes mediocentros modernos.

En el Crystal Palace ha demostrado que, además de ser un conductor del juego, puede asumir responsabilidades en partidos exigentes y competir en la Premier y las competiciones europeas. Esa experiencia, unida a su juventud y margen de mejora, lo convierten en una apuesta a medio y largo plazo. Dentro del sistema del Madrid, podría ocupar la posición de pivote, o bien actuar como interior zurdo en mediocampos de tres, aportando equilibrio entre defensa y progresión ofensiva.

Una operación impulsada desde lo más alto

Económicamente, el fichaje no sería barato: se estima un valor de mercado cercano a los 60-80 millones de euros. Pero el Madrid lo ve como inversión: un perfil que puede acompañar varios años y que, además, tiene valor futuro de reventa. La presencia de Beckham en la conversación no es solo anecdótica.

El Real Madrid no se conforma con un mediocentro cualquiera. Con Wharton, y con Beckham participando del proceso, la idea es cerrar un fichaje que combine rendimiento, proyección y negocio. Ahora solo falta que el Crystal Palace se abra a negociar y que el jugador acepte dar el salto al Bernabéu. La maquinaria ya está en marcha.