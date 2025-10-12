Dani Ceballos pidió un cara a cara con Xabi Alonso, más de 40 minutos en su despacho, no aguanta más

La tensión en Valdebebas fue evidente este martes. Dani Ceballos, uno de los jugadores más discutidos del Real Madrid, pidió una reunión urgente con Xabi Alonso para aclarar su futuro. El encuentro se alargó más de 40 minutos en el despacho del técnico donostiarra, en un clima de franqueza y algo de incomodidad. El utrerano, cansado de los rumores sobre su salida en el mercado invernal, donde se lo ha llegado a relacionar con varios equipos de Europa, quiso poner las cartas sobre la mesa y exigir claridad.

Ceballos no atraviesa su mejor momento. Apenas ha tenido minutos en lo que va de temporada y siente que su papel dentro del equipo ha pasado de importante a testimonial. Según fuentes del entorno del jugador, su paciencia “se ha agotado”. No quiere seguir viviendo con la sensación de estar en un limbo, sin saber si forma parte del proyecto o si debe buscar una salida para relanzar su carrera.

El mercado de invierno, la fecha clave

Durante la conversación, Xabi Alonso fue claro con él: valora su talento y su compromiso, pero el centrocampista no está siendo competitivo frente a compañeros como Camavinga, Tchouaméni o Valverde. El entrenador le explicó que las oportunidades llegarán si demuestra en los entrenamientos la intensidad y constancia que se le exigen a cualquier jugador del Real Madrid.

A pesar de las palabras conciliadoras de Alonso, el escenario sigue siendo incierto. En el club son conscientes de que varios equipos de LaLiga y la Premier han preguntado por Ceballos. Si no cambia su situación en las próximas semanas, su salida en enero parece inevitable.

Ceballos, al límite: “Quiero saber qué va a pasar conmigo”

El utrerano, por su parte, no descarta ningún escenario, pero su prioridad sigue siendo triunfar en el Real Madrid. Sin embargo, cada jornada que pasa sin minutos erosiona un poco más su confianza. Dani Carvajal y Courtois, dos de los capitanes, le han mostrado su apoyo, aunque incluso ellos reconocen que el tiempo se acaba.

Ceballos quiere sentirse parte del proyecto o marcharse con la cabeza alta. La pelota, ahora, está en el tejado de Xabi Alonso.