De intocable con Ancelotti a sentenciado por Xabi Alonso, no va a jugar salvo lesión o sanción

Raúl Asencio pasó de ser una de las revelaciones del Real Madrid bajo Carlo Ancelotti a situarse al margen de los planes de Xabi Alonso. Durante la temporada 2024-25, el defensa canario se ganó la confianza del técnico italiano tras una brillante aparición en el primer equipo: debutó en La Liga el 9 de noviembre de 2024 contra Osasuna, asistiendo a Jude Bellingham, y poco después firmó su primera titularidad en la victoria frente al Leganés. Su rendimiento le permitió disputar 42 partidos en todas las competiciones esa campaña, lo que le valió una renovación hasta 2031 con una cláusula de rescisión de nada menos que 1.000 millones de euros.

Esa confianza se vio reforzada por su convocatoria a la selección absoluta en marzo de 2025, aunque sin debutar. Sin embargo, esa estabilidad pronto se tornó frágil al llegar Xabi Alonso como entrenador.

La caída de la consideración táctica: relegado del once

La confianza de Ancelotti contrasta con la situación que vive Asencio bajo Xabi Alonso. Según ‘Madrid-Barcelona.com’, el joven central “no encaja en su esquema” y, aunque mantiene ficha del primer equipo, ha pasado a ser una opción de banquillo. Xabi considera que no forma parte de su plan táctico y prefiere otros defensas, relegándole paulatinamente al rol de suplente.

En su análisis, medios como ‘Fichajes.net’ apuntan que el técnico ha solicitado a la dirección deportiva una salida para Asencio en el mercado, al considerar imprescindible reforzar el eje defensivo con un central de mayor fiabilidad. Además, Defensa Central informó que, tras su pobre actuación en el Mundial de Clubes, Xabi le comunicó personalmente que deberá ganarse el puesto y que no tendrá titularidad asegurada, pese a que Ancelotti lo había integrado con regularidad.

La posible llegada de centrales como Konaté dejan contra las cuerdas a Asencio

Finalmente, la situación se agrava por la llegada —o intención de llegada— de otros centrales: Xabi pide reforzar la zona con nombres como Cristhian Mosquera, potencial fichaje del Valencia para 2026, además de contar con la consolidación de Dean Huijsen como pareja ideal dentro de la defensa, lo que deja a Asencio como quinta opción por detrás de Huijsen, Rüdiger, Militão y Alaba.

De este modo, Raúl Asencio pasó de ser un jugador “intocable” para Ancelotti a estar “sentenciado” para Xabi Alonso: solo jugará si se produce una lesión o una sanción de sus compañeros por delante de él en la rotación. A día de hoy, salvo contratiempos importantes, su rol será el del recurso defensivo, no el de protagonista titular.