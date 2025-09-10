Dean Huijsen y Arda Güler lo prefieren fuera del once, uno de los dos sí se lo ha dicho a Xabi Alonso

Dean Huijsen y Arda Güler se han convertido en dos jugadores muy importantes dentro del Real Madrid. Ambos se han consagrado con la titularidad que les ha otorgado Xabi Alonso desde el inicio de temporada y su rendimiento en el terreno de juego ha sido muy bueno. Por eso, los dos jóvenes se han visto capacitados para pedirle al técnico que no ponga en el campo a un compañero suyo.

Precisamente, ha sido el internacional con España quien le ha comunicado al tolosarra que prefieren fuera del once a Raúl Asencio, teniendo en cuenta que es él quien tendría que cubrir los errores que comete el canterano sobre el césped al ser su compañero en el centro de la zaga, por lo que prefiere a otros futbolistas que le acompañe, ya sea Éder Militão o Antonio Rüdiger.

Dean Huijsen y Arda Güler quieren fuera del once a Raúl Asencio

De momento, el canario sería el último central en la rotación de Alonso, ya que tiene por delante a los dos anteriormente mencionados, el brasileño y el alemán, así como a David Alaba, a pesar de que el austríaco tampoco cuenta mucho para el entrenador. Por eso, el vasco ha querido tranquilizar a Huijsen y le ha asegurado que no tendrá que sufrir mucho, ya que no jugará.

Esta animadversión de parte de la plantilla por Asencio surgió en el Mundial de Clubes, donde el canterano cometió varios errores importantes en varios encuentros que perjudicaron gravemente los intereses del Madrid, teniendo que jugar con un hombre menos o recibir goles por sus fallos en el terreno de juego. A partir de ahí, el jugador no ha contado mucho más para Alonso.

El defensa canario no cuenta para Xabi Alonso

Además, el técnico le pidió encarecidamente al canario que se marchara del conjunto blanco este verano, ya que no iba a tener muchos minutos y lo mejor para todas las partes es que se fuera a otro equipo donde pudiera tener más oportunidades, pero el canterano se ha negado a irse y cree que podrá ganarse de nuevo la confianza del vasco para ser importante en el Madrid.