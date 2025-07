Dos del Real Madrid no celebran la victoria contra el Borussia Dortmund por su mala relación con Xabi Alonso

La victoria del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes quedó empañada por dos reacciones inesperadas: Dani Carvajal y Endrick no celebraron el triunfo junto al resto del equipo. Fuentes cercanas al vestuario señalan que esta falta de entusiasmo se debe a la tensión existente con Xabi Alonso, lo que refleja un mal ambiente en el seno del grupo.

Xabi Alonso está más que nunca ante el desafío de reconciliar a quienes se sienten apartados con los objetivos colectivos. El éxito no solo se mide en resultados, sino también en cómo se vive dentro del vestuario. Y en este caso, dos voces disonantes han puesto de manifiesto que la armonía aún no es plena.

Carvajal, incómodo tras ser relegado por Alexander-Arnold

Dani Carvajal, que venía recuperándose de una grave lesión de rodilla, no fue titular en el partido y mostró una reacción reservada en el campo. Según Don Balón, tras el pitido final “no celebró la victoria, su cara era un poema”. El lateral, que aspira a volver al once a pesar de la competencia de Trent Alexander‑Arnold, vive una relación tensa con Xabi Alonso. La sensación interna es que Carvajal no asume del todo su papel secundario, lo que ha generado malestar y duros juicios de cara a su futuro en el club.

La alineación con tres centrales y la apuesta por el inglés han convertido a Carvajal en una pieza residual. La ausencia de celebración es vista por algunos como una muestra de su frustración e incertidumbre en una plantilla donde su rol ha quedado en entredicho.

Endrick, desmotivado tras relegarse y sin protagonismo

La otra ausencia significativa en la celebración fue la de Endrick. El joven delantero brasileño, que venía de recuperarse de una lesión muscular, ni siquiera jugó en el encuentro. Su papel se limitó al banquillo, en un torneo donde Gonzalo García ha despegado como alternativa. La falta de minutos y su posición marginal en la competición han terminado por pasar factura a su estado emocional.

Endrick se mostró visiblemente distante después del triunfo, sin un gesto de entusiasmo. Varios medios señalan que su motivación se está resintiendo y que la competencia interna, junto a las decisiones tácticas de Xabi Alonso, le han dejado tocado. La sensación existente es que el brasileño se siente apartado dentro de un proyecto que no le da espacio por ahora.