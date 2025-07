Florentino Pérez, como un padre, le pide que, por su bien, se vaya porque Xabi Alonso no lo quiere

El futuro de Endrick en el Real Madrid ha tomado un giro inesperado. El joven delantero brasileño, cuya llegada generó grandes expectativas, se encuentra ahora en medio de un pulso interno: Xabi Alonso no cuenta con él y Florentino Pérez ha decidido entrar en escena para protegerle pidiéndole que se marche para su propio bien.

Desde la pretemporada, Endrick no ha terminado de convencer a Xabi. Su actitud, su falta de evolución en los entrenamientos y su escasa presencia en los minutos reales han despertado dudas. Según Super Deporte, el brasileño llegó “desmotivado, sin ganas” y, a pesar de la confianza inicial, su rendimiento no ha mejorado con el técnico vasco.

Florentino se adelanta y actúa como mentor

En este momento clave, Florentino ha asumido un rol inusual: el de padre protector. Sabe que Endrick, a sus 18 años, necesita minutos para crecer y madurar, y que el entorno madridista, exhausto por la presión y la competitividad, podría frenar su progreso. Según Sport, el presidente ha trasladado a Alonso que lo mejor para Endrick es marcharse en calidad de préstamo, con el respaldo del club, para regresar cuando esté listo.

Florentino está convencido de que quedarse relegado junto a Mbappé, Rodrygo o Gonzalo García no le beneficiará. Ha hablado directamente con el jugador en tono paternal: “Este es un club exigente, necesita motivación y no desconectar. Si no hay un plan claro, mejor que te vayas a un sitio donde te sientas clave”.

Un pulso con final guiado

De esta forma, el presidente traslada un intermedio entre respeto a la difícil decisión de Xabi y confianza en un futuro retorno. Florentino no quiere vender a Endrick, pero sabe que su desarrollo inmediato pasa por jugar regularmente.

El Real Madrid afronta un dilema: ceder a Endrick como muestra de entender sus necesidades, o arriesgarse a perder a una de sus promesas antes de que despunte. Xabi Alonso se mantiene firme: su rol es secundario en el proyecto presente. Florentino, en cambio, apela a su rol de padre futbolístico, “por tu bien, vente fuera”. Y mientras el debate continúa, la sensación es que Endrick terminará saliendo en breve, con la bendición de ambos y un camino perfilado para volver más fuerte al Bernabéu.