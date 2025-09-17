Dos jugadores del Real Madrid no celebraron el gol de Mbappé contra el Olympique de Marsella

El Real Madrid consiguió una victoria muy sufrida contra el Olympique de Marsella en su debut en la UEFA Champions League gracias a dos goles de penalti de Kylian Mbappé. El francés volvió a ser la referencia en el frente del ataque y el líder del equipo, ya sus dos tantos permitieron al conjunto blanco conseguir los tres puntos. Sin embargo, sus goles no fueron celebrados por todos.

Dos jugadores del Madrid no quisieron celebrar las dos dianas del ariete contra los franceses: Vinicius y Rodrygo Goes. Precisamente, dos de los brasileños que están más enemistados con Xabi Alonso por su falta de oportunidades. En este partido, fue Rodrygo quien salió desde el inicio, dejando a Vinicius en el banquillo y el posterior enfado habitual del extremo por su suplencia.

Aun así, ambos no celebraron los goles de Mbappé al estar enfadados con el entrenador, que sigue sin confiar de lleno en ellos, a pesar del nivel que han demostrado en los últimos años. Especialmente Vinicius, ya que es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, pero el tolosarra no lo tiene como fijo en el once y ya lo ha dejado en el banquillo en más de una ocasión.

A partir de ahí, hubo una trifulca en el vestuario cuando el equipo supo la alineación, ya que Vinicius se volvió a enfrentar a Alonso, cuestionándole el hecho de que fuera suplente de nuevo, como ya pasó en el encuentro de Liga ante el Oviedo. Sin embargo, el técnico volvió a asegurar que él solo pensaba en lo colectivo y no en lo individual, como sí que hace el brasileño.

Mientras tanto, Mbappé sigue a un gran nivel y un estado de forma impecable. El francés ya es el líder del Madrid, superando precisamente a Vinicius y a otras estrellas como Jude Bellingham, siendo la gran referencia del equipo, que se encomienda a sus goles para tirar adelante los partidos complicados, como el de este pasado martes en la Champions contra el Olympique de Marsella.