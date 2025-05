Xabi Alonso, mano dura, no jugará el Mundial de Clubes, primer aviso al vestuario del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid comportará cambios significativos en toda la estructura del equipo y en cómo se trate a la plantilla. El tolosarra aterrizará en el Santiago Bernabéu con mano dura, ya que no quiere perder al vestuario desde el primer momento, e intentará evitar la lucha de egos que hay entre las estrellas y los pesos pesados del equipo.

En ese sentido, el vasco ya habría dejado claro que un jugador muy polémico ya no disputará el Mundial de Clubes, dejando un primer aviso serio al vestuario. Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas más criticados por su pésimo rendimiento en los últimos meses y en el punto de mira por haberse negado a jugar el Clásico de Liga ante el FC Barcelona por, supuestamente, no sentirse bien.

Xabi Alonso ha dejado claro que Rodrygo no jugará más con el Madrid

El brasileño le pidió a Carlo Ancelotti no jugar el encuentro contra el eterno rival, donde el Madrid se jugaba el título de la competición doméstica, porque no se veía con fuerzas para hacerlo, algo que sorprendió al entrenador e incluso hizo enfadar mucho a Florentino Pérez cuando se le comunicó después del partido, tomando una decisión drástica respecto al futuro del jugador.

En ese sentido, tanto el presidente como Alonso habrían acordado abrir la puerta de salida de manera inmediata a Rodrygo y que el delantero no pueda jugar ni un minuto más en el Madrid. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, es posible que el futbolista aún no haya podido ser vendido, pero se habría decidido que no jugará el torneo vestido de blanco.

El Madrid espera sacar un buen traspaso por el brasileño

El Madrid espera sacar una buena venta económica de la salida de Rodrygo, con equipos como el Manchester City o el PSG muy interesados en él. Sabiendo que tienen un buen poderío financiero, el conjunto madrileño cree que el traspaso brasileño comportará un buen montante económico para poder reforzar al equipo en otras posiciones más necesitadas.