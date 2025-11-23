El Arsenal ofrece 40+20 millones, pero Florentino Pérez pide 80 en un solo pago para que salga del Real Madrid

El Real Madrid ha recibido una oferta formal del Arsenal por Rodrygo Goes, cifrada en 40 millones fijos más 20 en variables, pero la directiva blanca, liderada por Florentino Pérez, ha dejado claro que solo aceptará 80 millones en un pago único. El club considera que el valor de mercado del brasileño es superior, especialmente por su proyección, juventud y capacidad de desequilibrio ofensivo, y no está dispuesto a ceder a esquemas de pago escalonados.

Rodrygo Goes, de 23 años, ha visto reducido su protagonismo con Xabi Alonso, quien prioriza otras opciones en ataque y centro del campo ofensivo. Hasta la fecha, sus minutos esta temporada han sido limitados, y aunque ha mostrado calidad en las oportunidades que ha tenido, no ha conseguido consolidarse como titular indiscutible. Esta situación ha despertado interés de equipos que buscan refuerzos inmediatos y jugadores de perfil versátil para distintas posiciones de ataque.

Una salida estratégica para enero

El contrato de Rodrygo con el Real Madrid se extiende hasta 2027, pero su poca participación esta temporada ha abierto la puerta a una posible salida en el mercado invernal. El Arsenal busca un extremo diestro o mediapunta que aporte velocidad, verticalidad y capacidad de desequilibrio, características que encajan con el estilo de juego de Mikel Arteta. Rodrygo podría aportar esa chispa ofensiva, especialmente en partidos de presión alta y transición rápida, donde los londinenses buscan romper defensas rivales.

Además, la incorporación del brasileño reforzaría la competencia interna del Arsenal, que ya cuenta con jóvenes talentos, pero necesita variantes para la Champions League y la Premier League. Para el Real Madrid, una venta por 80 millones permitiría reestructurar la plantilla, liberar masa salarial y reinvertir en posiciones estratégicas, sin perder completamente el control sobre la carrera de uno de sus jugadores más prometedores.

Las negociaciones por Rodrygo se prevén largas

Por ahora, la negociación continúa en un punto muerto: el Arsenal tendrá que valorar si acepta las condiciones del Madrid o esperar a otra ventana de mercado. Mientras tanto, Rodrygo sigue entrenando y esperando su oportunidad, consciente de que su futuro podría definirse en los próximos meses.