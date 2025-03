El elegido para remplazar a Toni Kroos da esquinazo al Real Madrid

Florentino Pérez y el resto de la directiva del Real Madrid consideran que es necesario incorporar a un futbolista de nivel para tapar el hueco que dejó Toni Kroos. En lo que va de la temporada, ni Eduardo Camavinga ni Aurélien Tchouaméni han demostrado suficiente nivel para reemplazar al alemán, y el equipo de Carlo Ancelotti lo está sufriendo. Ante este panorama, todos los cañones apuntaban a Joshua Kimmich, un jugador que lleva tiempo en la agenda del club blanco.

Todo indicaba que el talentoso centrocampista de 30 años quedaría libre del Bayern Múnich, pero una oferta de última hora cambió la situación y el Real Madrid podría quedarse con las manos vacías. De acuerdo con las informaciones de los medios Sky Alemania y Bild, Kimmich extenderá su vínculo hasta 2029 y será la pieza angular del proyecto deportivo del club bávaro.

El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, fue consultado sobre las negociaciones por la renovación de Kimmich y le puso paños fríos a la cuestión: “No hay nada que anunciar por ahora, pero lo haremos pronto”. De esta forma, el club más importante de Alemania se asegura la continuidad de Musiala y Alphonso Davies, otro jugador que también estaba en el radar del Real Madrid.

🚨🔴⚪️ Joshua Kimmich and Bayern have exchanged all documents for new deal valid until June 2029.



Agreement in place and deal set to be signed very soon, as BILD reported.



Kimmich never advanced in talks with any other club, only approaches — priority to FC Bayern. pic.twitter.com/y0ozX6mhpP