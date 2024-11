El gran error de Florentino Pérez que Luka Modric y otros jugadores del Real Madrid avisaron que sería fatal

Florentino Pérez es un tiburón en los mercados de fichajes en muchas ocasiones, pero en otras peca de no hacer nada y dejar todo como está. Esto ha afectado al Real Madrid en los últimos años, donde los dirigentes han decidido no fichar a sustitutos de jugadores que se han ido y ha perjudicado mucho a los blancos en los terrenos de juego. Este caso en concreto ya lo avisaron futbolistas actuales de la plantilla.

Tanto Luka Modric como otros jugadores del Madrid le dejaron claro a Florentino Pérez que no encontrarle un reemplazo a Toni Kroos sería un grave error. Y, de hecho, lo está siendo. Los madrileños están echando mucho de menos al alemán, que era el ancla del equipo y el que daba el equilibrio en el centro del campo. Ahora, no hay nadie que pueda dar sus pases o pausar el juego con su clase.

Se echa mucho de menos a Kroos

Kroos era un futbolista imprescindible para los esquemas de Carlo Ancelotti, y después de anunciar de manera sorprendente su retirada, el Madrid no reaccionó. Ni Florentino Pérez ni el director esportivo supo ver la necesidad imperial de encontrarle un buen sustituto al alemán. No fue así, y ahora los blancos se están desmoronando sin él. No hay control en el centro del campo.

Los supuestos recambios del alemán, que tenían que estar entre Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga o Fede Valverde, no están dando para nada la talla. De hecho, desde los despachos ya quieren vender a los dos primeros, especialmente a Tchouameni, que está dando un nivel pésimo sobre el terreno de juego. El uruguayo heredó su número, pero no ha podido heredar su fútbol.

Las culpas, a Florentino

Tanto los jugadores del Madrid que ya avisaron a Florentino, así como los aficionados blancos, creen que se ha subestimado la marcha de Kroos y que se podía tapar fácilmente con lo que ya había en la plantilla. No ha sido el caso, ya que el alemán es irremplazable, y ahora se tendrá que trabajar desde la dirección deportiva para intentar encontrar, aunque sea mínimo, un posible recambio del futbolista que maravilló tantas veces al Santiago Bernabéu.