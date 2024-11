Florentino Pérez, desatado, decide 3 salidas inmediatas y coloca a 3 del Real Madrid en el mercado

La crisis en el Real Madrid es total. La situación en el campo no mejora y tanto los aficionados como los dirigentes blancos empiezan a pensar que esto ya no tiene arreglo. La única forma de poder mejorar sería en el mercado de fichajes, y por eso Florentino Pérez, harto de lo que está pasando, ya ha decidido algunas de las salidas inmediatas que se tendrán que producir en el conjunto madrileño.

Así, el presidente del Madrid ya ha colocado a tres jugadores en el mercado para que se vayan buscando otro equipo. Es el caso de Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. Estos tres futbolistas están demostrando un nivel pésimo sobre el terreno de juego y Florentino Pérez, desatado, tiene claro que no pueden seguir un minuto más vistiendo la camiseta blanca.

Tchouameni y Camavinga no funcionan en el medio

La situación del medio del campo del Madrid es un drama. Los blancos esperaban mucho tanto de Aurelien Tchouameni como de Eduardo Camavinga, dos de las jóvenes promesas que tienen los madrileños. Los franceses eran considerados la esperanza del Madrid en la sala de máquinas para cuando se retiraran los futbolistas veteranos que han dado tanto. Aun así, el nivel que han dado ha sido pésimo.

Tchouameni ya tiene claro que no seguirá y ya está buscándose equipo, con el PSG al acecho, mientras que Camavinga se pasa más tiempo lesionado que en un terreno de fútbol y Florentino Pérez está harto de no poder ver al jugador sin problemas físicos. Por eso, también tiene pensado enviarle al mercado y sacar beneficio económico de su venta. En Europa está muy codiciado y no sería ningún problema.

Mendy es un coladero

Por otra parte, Ferland Mendy está siendo un coladero por la banda izquierda. Muchos rivales le superan con facilidad y a la hora de atacar no da ninguna superioridad táctica. Aunque está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, esto pasa porque el técnico italiano no confía en su suplente, Fran García, y tiene que tirar del francés en una posición crítica.

Por eso, el Madrid quiere fichar libre a Alphonso Davies para que sea el amo y señor de la banda izquierda. La incorporación del canadiense sería un cambio radical y una mejora muy grande sobre Mendy y García.