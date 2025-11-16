El Manchester United sube la oferta a 90 millones y ahora es Florentino Pérez quien debe decidir si acepta

El Manchester United ha regresado con una ofensiva contundente: 90 millones de euros para fichar a Rodrygo Goes. La propuesta, la más alta que ha recibido el Real Madrid por el delantero brasileño, coloca ahora toda la responsabilidad en Florentino Pérez, que debe decidir si acepta una operación que podría cerrarse incluso en el próximo mercado de invierno si el club da luz verde.

Rodrygo atraviesa una situación deportiva compleja. Aunque su contrato con el Real Madrid se extiende a largo plazo y su cláusula es elevada, su rol dentro del equipo ha cambiado radicalmente. Con la llegada de nuevas estrellas ofensivas y la apuesta de Xabi Alonso por perfiles más físicos y directos, Rodrygo ha pasado de ser titular habitual a convertirse en un suplente recurrente. El técnico donostiarra valora su calidad, pero considera que su estilo no encaja de forma óptima en el sistema actual, lo que ha reducido notablemente su participación.

Una salida en invierno si el acuerdo se cierra

La dirección deportiva del United quiere cerrar el acuerdo antes de enero, lo que permitiría al jugador incorporarse inmediatamente a la Premier League. Para el Real Madrid, vender en invierno siempre es delicado, pero el hecho de que Rodrygo haya perdido protagonismo facilita el debate interno: ¿es el momento oportuno para realizar una venta millonaria?

Rodrygo, por su parte, se muestra abierto a escuchar propuestas, consciente de que sus minutos se han recortado de forma drástica. Su entorno valora un cambio de aires que le permita volver a tener continuidad y un papel protagonista. Si el Madrid y el United alcanzan un acuerdo económico, su salida podría formalizarse en cuestión de semanas.

Más ofertas sobre la mesa

El brasileño no solo ha despertado el interés del United. En los últimos meses, equipos como el PSG, la Juventus y el Chelsea han tanteado su situación, aunque ninguna oferta había alcanzado cifras cercanas a los 90 millones. El United, decidido a reconstruir su ataque, lo considera prioridad absoluta.

Florentino deberá elegir: apostar por la recuperación de Rodrygo o aceptar una oferta irrechazable en un mercado que rara vez brinda oportunidades de este calibre. El reloj ya corre.