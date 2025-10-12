El Real Madrid encuentra la fórmula para traer a Rodri a precio de risa

Rodri Hernández, Balón de Oro 2024, sigue siendo uno de los objetivos más deseados por Xabi Alonso para reforzar el centro del campo del Real Madrid. Aunque su fichaje parece difícil hoy por hoy, en Valdebebas ya trabajan con la idea de que podría llegar cuando ciertas variables lo hagan “más asequible”.

Una de las claves de este posible “precio de risa” es su situación contractual: Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta 2027. Al acercarse la última temporada de dicho contrato, su valor de mercado podría disminuir, siempre que el City acepte negociar para no perderlo gratis después. Otra de las fórmulas que se comenta es usar un trueque parcial. En la operación podrían incluir nombres con menor protagonismo en el Madrid, como Rodrygo Goes, para abaratar la operación. Esa cesión o intercambio sería una manera de “suavizar” la operación para el City.

¿Cómo encajaría Rodri en el equipo blanco?

En lo futbolístico, Xabi Alonso ve en Rodri un mediocentro ideal: presencia física, lectura de juego, capacidad de recuperación y buen pase. Sería un complemento para Tchouaméni y Camavinga, aportando solidez defensiva sin perder salida de balón. El Madrid lo considera el perfil que ha venido buscando para reforzar la medular.

El club siente que hoy no hay otro jugador con ese nivel de equilibrio entre experiencia, calidad y recorrido que llene el hueco que Rodri ocuparía. Si bien hay reticencias por su edad (ya está cerca de los 30) y por la lesión, la convicción en Madrid es que si se recupera bien puede rendir alto durante varios años más.

¿Llegará este “precio de risa” finalmente?

Si todas las condiciones se alinean —Rodri cerca del fin de contrato, lesiones confirmadas, aceptación del City de negociar una cesión o trueque parcial— el Real Madrid podría conseguir una ganga. Pero no hay garantía alguna de que Manchester City acepte rebajar tanto. Al final, todo dependerá de lo que Rodri demuestre en sus próximas apariciones tras lesión y de cómo avance su recuperación.

El escenario ideal para el Madrid sería verano de 2026, cuando su contrato esté más corto, su valor de mercado pueda haber bajado y las exigencias deportivas estén más alineadas. Hasta entonces, la operación queda en estado latente, pero con muchas posibilidades reales si se actúa con astucia y paciencia.