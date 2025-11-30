El Real Madrid, finalmente, no consigue el fichaje que Mbappé ha pedido a Florentino Pérez

El Real Madrid ha asumido que no podrá cumplir el deseo de Kylian Mbappé para reforzar la defensa en junio de 2026. El club blanco ha descartado definitivamente el fichaje de Ibrahima Konaté, central del Liverpool, una operación que el francés llevaba meses sugiriendo a Florentino Pérez. Según el entorno del jugador, Mbappé se ha mostrado frustrado, pues había insistido personalmente a Konaté durante las últimas concentraciones de la selección francesa para que aceptara la idea de recalar en el Bernabéu.

La renuncia del Madrid coincide con las informaciones de Fabrizio Romano, quien ha adelantado que Konaté, a pesar de terminar contrato en 2026, esperará una nueva propuesta de renovación por parte del Liverpool antes de escuchar ofertas del exterior. El club inglés mantiene la esperanza de retenerlo, y el futbolista, lejos de presionar para salir, parece dispuesto a escuchar primero su proyecto deportivo.

El Real Madrid activa el plan B: Upamecano y Jacobo Ramón

Ante la imposibilidad de fichar a Konaté, la dirección deportiva madridista ya trabaja en dos alternativas: Dayot Upamecano y Jacobo Ramón, perfiles muy distintos, pero con posibilidades reales para 2026. Upamecano, compatriota de Mbappé y central del Bayern Múnich, queda libre en junio de 2026, una oportunidad de mercado que el Madrid sigue de cerca. Su potencia física, anticipación y salida de balón encajan en el modelo de central dominante que busca Xabi Alonso, aunque su irregularidad en grandes partidos es el principal punto de duda. Aun así, la opción de incorporarlo sin traspaso lo convierte en un objetivo atractivo.

El otro nombre es Jacobo Ramón, central español al que el Madrid mantiene cedido en el Como, con una opción de recompra idéntica a la que tiene con Nico Paz. Su temporada en Italia está llamando la atención por su madurez, lectura táctica y solvencia en el juego aéreo. A diferencia de Upamecano, sería una apuesta de proyección y bajo coste, ideal para reforzar la rotación defensiva sin comprometer grandes recursos.

Un mercado complejo para cumplir los deseos de Mbappé

El francés quería un líder defensivo consolidado y había puesto el nombre de Konaté sobre la mesa. Pero el mercado, los contratos y las decisiones de los jugadores imponen su propia realidad. El Madrid no cierra la puerta a un gran fichaje para la zaga, aunque también estudia soluciones internas y oportunidades que permitan mantener la competitividad sin forzar operaciones imposibles.