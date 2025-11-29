Florentino Pérez propone dos nombres a Xabi Alonso para el mediocampo, uno es Rodri, el otro gusta más

Ante el bajo rendimiento del centro del campo esta temporada, donde la salida de Toni Kroos hace ya dos años dejó un hueco difícil de cubrir, Florentino Pérez ha planteado a Xabi Alonso dos opciones muy distintas para reforzar la medular blanca: una apuesta segura y consolidada —Rodri— y una apuesta de futuro con alto potencial —Nico Paz.

Sin embargo, el fichaje de Rodri también genera dudas en el entorno blanco por las condiciones: no solo su alta cotización, sino la dificultad real de convencer al City para que lo venda. De hecho, medios especializados aseguran que las opciones están actualmente descartadas por la entidad inglesa.

Rodri, el perfil experimentado; Nico Paz, la proyección joven

Rodri Hernández continúa en el radar madridista. Florentino valora su capacidad para distribuir, su lectura del juego y su experiencia en competiciones top, atributos que podrían aportar estabilidad a un centro del campo que adolece de creatividad y control. Su perfil encajaría con la necesidad del Madrid de recuperar presencia física, consistencia defensiva y criterio en la transición, aspectos que se han echado en falta tras la marcha de Kroos.

Por otro lado, Nico Paz —actual mediocentro del Como 1907 italiano— representa una apuesta de futuro. El club mantiene una opción de recompra asequible (alrededor de 9 millones de euros para 2026). Esta temporada, Paz ha vuelto a destacar: en su primera campaña completa sumó 6 goles y 9 asistencias en 35 partidos, y en el arranque de la actual ha continuado brillando. Su perfil combina técnica, visión de juego, llegada ofensiva y juventud: cualidades que podrían reactivar la creatividad del mediocampo madridista, y al mismo tiempo proyectarlo a medio-largo plazo como una pieza clave del proyecto.

¿Qué camino elegirá el Madrid?

La decisión no es fácil. Rodri supone una solución inmediata, pero complicada de sacar del City; Paz, una apuesta de futuro con potencial, menor coste y gran margen de crecimiento. En un momento en que el centro del campo blanco necesita inyección de ideas, equilibrio defensivo y talento para crear, la directiva y el cuerpo técnico lo tienen claro: una incorporación en enero o en 2026 es prioritaria.

Si Rodri no resulta viable, Paz podría ser la clave para revitalizar el mediocampo sin romper la económica. Al fin y al cabo, tocar fondo en creación futbolística no es opción para un equipo que aspira a todo.