El Real Madrid ha pedido a Vinicius que juegue para Mbappé y se ha liado la de Dios

El Real Madrid está viviendo una situación muy complicada relacionada con Vinicius. El brasileño aún no ha renovado su contrato, que acaba en 2027, por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa. El extremo quiere ser el mejor pagado de la plantilla y volver a tener el rol de primera espada, dos aspectos que, ahora mismo, están en poder de Kylian Mbappé.

Precisamente, el cuerpo técnico le habría pedido a Vinicius que lo mejor para el Madrid es que juegue para Mbappé, ya que actualmente es el líder del conjunto blanco y quien está marcando todos los goles en este inicio de temporada. El brasileño se ha negado, ya que cree que él también tiene derecho a intentar ser el mejor y no convertirse en un segundo plato de nadie.

Vinicius se niega a jugar para Mbappé después de la petición del Madrid

Además, el carioca también ha parado las negociaciones para su renovación después de enterarse, precisamente, de esta petición de Xabi Alonso y, por otra parte, del alto salario que tendría el francés, muy superior al suyo, ya que fue una de las claves para que pudiera llegar al Madrid el pasado verano a coste cero, cuando acabó su contrato con el PSG y llegó como agente libre.

La entidad madrileña quiere hacerle ver a Vinicius que Mbappé es mejor y que debe aliarse con él para que el conjunto blanco triunfe, pero el brasileño se está negando por el momento. Piensa que está siendo menospreciado después de todo lo que le ha dado al Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y el principal culpable es un jugador que lleva menos de dos años en el club.

La continuidad del brasileño en el conjunto blanco es una incógnita

Por lo tanto, la continuidad del extremo es una auténtica incógnita, ya que aún queda esta temporada y la siguiente para la finalización de su contrato, el atacante podría moverse ya el verano que viene si decide marcharse definitivamente del Madrid hacia un equipo donde se sienta más valorado y querido por todos los estamentos.