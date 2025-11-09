El Real Madrid tiene controlado a Jürgen Klopp por si Xabi Alonso entra en barrena

En la oficina del presidente Florentino Pérez ya se ha activado el ‘’plan B’’. Pese a que Xabi Alonso continúa al frente del Real Madrid, el club tiene controlado a Jürgen Klopp, por si el actual proyecto entrase en barrena. Klopp, ex-técnico del Liverpool F.C. y una figura con gran experiencia europea, aparece como candidato de nivel para saltar al banquillo blanco.

Klopp no está actualmente al frente de un equipo top en Europa, según diversos medios, lo que abre la puerta a un eventual desembarco en Madrid. Aunque formalmente no hay declaraciones de descontento absoluto, sí se han filtrado comentarios que sugieren que el alemán siente que el ciclo en Liverpool estaba agotándose, que necesitaba un nuevo reto o que la infraestructura deportiva estaba cambiando.

¿Por qué podría producirse el relevo y qué aportaría Klopp al Real Madrid?

Existen varias razones por las que Xabi Alonso podría dejar el cargo —y por las que Pérez ya contempla a Klopp. Primero, una seguidilla de malos resultados en las competiciones clave podría provocar que la directiva considere que el proyecto ha perdido impulso. Segundo, la incapacidad de imponer un estilo dominante frente a los grandes rivales, un vestuario que empieza a manifestar dudas, y críticas sobre la preparación física y táctica podrían precipitar un relevo. En esos escenarios, Klopp aparece como una alternativa sólida.

En cuanto a diferencias de modelo de juego, Klopp traería al Real Madrid una versión más intensa, con contragolpe agresivo, presión alta constante y un tempo elevado. Mientras que Alonso apuesta por posesión, construcción desde atrás y control, Klopp opta por un estilo más directivo, rápido y orientado al error del rival. Esa transición implicaría mayor verticalidad, mayor exigencia física y una dinámica distinta en la salida del balón, lo que podría conectar con la afición del Bernabéu en momentos de crisis.

Klopp en la recámara: un aviso para el banquillo de Real Madrid

En definitiva, el Real Madrid ha planificado un escenario de contingencia: si el barco con Alonso empieza a zozobrar, Klopp está preparado. Y aunque hoy sea solo una carta en la manga, su nombre ya circula con fuerza. En el fútbol moderno, tener un recambio de garantías no es lujo: es necesidad.