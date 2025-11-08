El vestuario del Real Madrid señala a Arda Güler en privado

Arda Güler vive su momento más delicado desde que llegó al Real Madrid. El futbolista turco, que deslumbró en el arranque de la temporada con actuaciones llenas de talento y descaro, atraviesa ahora una preocupante caída de nivel que no pasa desapercibida en el vestuario blanco. Según varias fuentes cercanas al club, algunos compañeros empiezan a verlo como un “eslabón débil” del sistema de Xabi Alonso, especialmente en los partidos de máxima exigencia.

El técnico donostiarra confió en Güler al inicio de curso, otorgándole minutos importantes en Liga y Champions. El mediapunta respondió con tres goles y dos asistencias en sus primeros ocho partidos, siendo uno de los jugadores más destacados del arranque. Sin embargo, en las últimas semanas su impacto se ha diluido. En los cinco últimos encuentros, no ha participado directamente en ningún gol y su presencia en el juego ha pasado inadvertida. Xabi Alonso, exigente con el trabajo sin balón, no está satisfecho con su implicación defensiva ni con su regularidad en el pase final.

De brillante a intermitente

Dentro del vestuario, el mensaje es claro: Güler tiene talento, pero debe dar más. Algunos veteranos consideran que el joven otomano ha perdido intensidad, y que su falta de continuidad está empezando a afectar al equilibrio del equipo. “Se apaga durante los partidos”, comentan fuentes internas, apuntando a su irregularidad como uno de los principales motivos de preocupación.

Además, el propio Xabi Alonso le ha pedido más compromiso en los entrenamientos, consciente de que su rendimiento ha caído justo en el tramo más exigente de la temporada. Güler, por ahora, no ha logrado recuperar la chispa con la que conquistó al Bernabéu.

Las alternativas que baraja Xabi Alonso

Ante este escenario, el técnico blanco valora dar más protagonismo a Bellingham, que ya está completamente recuperado, o incluso a Mastantuono, quien sigue pidiendo paso con buenas actuaciones en los minutos que tiene. Brahim Díaz, por su parte, también se presenta como una opción fiable para ocupar esa posición más creativa.

Güler sigue contando con el apoyo de Florentino Pérez, pero sabe que su margen de error se reduce. En el Madrid no hay tiempo para apagones, y el vestuario ya empieza a perder la paciencia.