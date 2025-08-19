Ensucia la previa del Real Madrid-Osasuna con un cara a cara duro con Xabi Alonso

El Real Madrid empieza su andadura en la Liga este martes disputándose ante Osasuna la primera jornada de la competición doméstica en el Santiago Bernabéu. Será el primer duelo de Xabi Alonso en el banquillo del estadio blanco, aunque el tolosarra ha tenido que sufrir una conversación dura con un jugador con poco protagonismo dentro del equipo que ha ensuciado la previa.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que no cuenta demasiado para el técnico y cuyo futuro aún es una incógnita. El sevillano le ha pedido explicaciones al entrenador acerca de cuál sería su papel de cara a la temporada, ya que si llega a saber por boca de Alonso que no será nada importante, intentará salir definitivamente del Madrid en las últimas semanas de mercado.

Dani Ceballos ha tenido un cara a cara duro con Xabi Alonso

El centrocampista no aceptará ser suplente por decreto, ya que no quiere volver a pasar por lo que ha sufrido en el conjunto blanco en los últimos años. Ceballos ha ido intercambiando de roles, por lo que está harto de desaparecer completamente y después ser una pieza clave en algún tramo del curso. Precisamente, eso es lo que pasó el año pasado bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

El andaluz empezó la campaña en el ostracismo absoluto, pero luego remontó y demostró en el terreno de juego su calidad para ser titular y una pieza indispensable para el italiano. Sin embargo, con la llegada de Alonso, Ceballos ha vuelto a ser alguien invisible y no contará demasiado para el tolosarra, por lo que cree que sería necesario un cambio de aires si fuera el caso.

Si se va del Madrid, el andaluz quiere volver al Betis

La primera opción que tendría el jugador en la cabeza si se marchara del Madrid sería poder volver al club de su vida, el Real Betis. Aun así, en la entidad sevillana dudan mucho de la operación, teniendo en cuenta que no tienen el músculo financiero para abordar un traspaso de esas características y solo podrían luchar por una cesión, una opción que el conjunto blanco no quiere ni oír.