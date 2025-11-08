Es la decisión más difícil de Florentino Pérez porque le ha pedido que le deje marchar del Real Madrid

Florentino Pérez ha tenido que tomar una de las decisiones más complicadas de los últimos años: dar luz verde a la salida de Endrick. El presidente del Real Madrid, que personalmente impulsó su fichaje como una apuesta estratégica de futuro, ha reconocido internamente que el brasileño no ha logrado adaptarse al ritmo ni a la exigencia del fútbol europeo. Endrick, por su parte, también ha pedido salir en busca de minutos y continuidad, consciente de que su papel en el club blanco ha pasado a ser completamente secundario.

El joven atacante, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en el verano de 2024 tras una operación cercana a los 45 millones de euros, apenas ha tenido protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso. En lo que va de temporada, ha disputado nueve partidos oficiales —solo tres de ellos como titular— y ha sumado un gol y una asistencia. La pasada campaña, su rendimiento no fue mucho mejor: 17 encuentros, dos tantos y sensaciones irregulares. Su progresión, que apuntaba alto en Palmeiras, se ha estancado en Madrid.

Florentino asume el fracaso del proyecto

En el club se reconoce que Endrick ha tenido pocas oportunidades, pero también que su adaptación no ha sido la esperada. Las exigencias tácticas de Xabi Alonso, sumadas a la enorme competencia en la delantera —con Vinícius, Mbappé y Rodrygo por delante—, han limitado sus opciones. Florentino Pérez, que siempre defendió al futbolista, entiende ahora que lo mejor para ambas partes es una salida que permita al jugador recuperar confianza y al Madrid liberar ficha y salario.

La idea es cerrar su traspaso en el mercado de invierno, aunque no se descarta una cesión con opción de compra.

Interés desde la Premier y regreso a Brasil

Equipos de la Premier League, como el West Ham y el Crystal Palace, han mostrado interés, mientras que en Brasil el Palmeiras sueña con un regreso temporal de su joya. También desde la Serie A el Napoli ha preguntado por su situación.

Florentino, decepcionado, pero pragmático, lo tiene claro: si Endrick no despega en el Madrid, lo mejor es dejarle volar. El proyecto blanco no puede esperar más.