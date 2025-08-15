Vinicius y Mbappé llegaron al enfrentamiento en el entrenamiento del miércoles en Valdebebas

Vinicius y Kylian Mbappé no tienen una buena relación. A pesar de que son dos de las estrellas más importantes del Real Madrid, ambos delanteros no se llevan bien, ni en el terreno de juego ni fuera de él, lo que está provocando momentos de tensión en el conjunto blanco, como el vivido en el último entrenamiento del pasado miércoles en Valdebebas con un enfrentamiento.

El brasileño y el francés tuvieron una discusión por una jugada que generó tensión, y aunque no fue a más porque ambos no quisieron que la situación empeorara, además de ser respaldados por sus compañeros, es evidente que la relación está rota y parece muy difícil que pueda solucionarse a corto plazo, como así desearían Xabi Alonso y Florentino Pérez al haber visto todo.

Vinicius y Mbappé tuvieron una discusión en el entrenamiento

La realidad es que ni Vinicius ni Mbappé se soportan el uno al otro desde el primer día que el exjugador del PSG aterrizó en el Santiago Bernabéu. El brasileño no entendió el motivo de su fichaje, ya que no era necesario, teniendo en cuenta que el Madrid ya contaba con una buena delantera, además de que su presencia ha hecho que su nivel haya disminuido en exceso.

Por otra parte, Vinicius cree que Mbappé le ha quitado ese rol de ser la primera espada del equipo y el futbolista más importante. Por eso, está intentando recuperarlo con la renovación de su contrato, pidiendo también un aumento de sueldo considerable que le vuelva a colocar como el mejor pagado de la plantilla, un puesto que también le robó el francés cuando se incorporó.

La relación entre las dos estrellas del Madrid está rota

En el caso de Mbappé, el delantero no está de acuerdo en todo lo que dice su compañero de ataque y cree que tiene una actitud tóxica y un comportamiento nocivo para los intereses del Madrid, tanto para la plantilla en general como para el club, como ya se ha demostrado anteriormente. De hecho, el francés ya habría pedido medidas a Florentino Pérez de cara al futuro para evitar más problemas.