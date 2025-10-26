Fede Valverde amenazó con salir del Real Madrid si no jugaba el Clásico

El Clásico contra el Barcelona llega envuelto en tensión en el vestuario del Real Madrid, y uno de los protagonistas es Fede Valverde. El uruguayo, uno de los jugadores más intensos y comprometidos del equipo, habría expresado su malestar a Xabi Alonso por la posibilidad de no ser titular en el partido más importante de la temporada. Según fuentes cercanas al vestuario, Valverde ha llegado incluso a dejar caer que, si no juega, podría plantearse seriamente su salida del club el próximo verano.

El mediocampista sabe que el panorama no es favorable. Tras varias semanas de titularidad por las lesiones de compañeros clave, su posición vuelve a estar en riesgo. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold han regresado de sus respectivas lesiones y podrían ocupar el lateral derecho, lo que desplazaría a Valverde de esa función híbrida que tantas veces ha desempeñado. Pero el verdadero problema está en el centro del campo, donde la competencia es feroz.

La vuelta de Bellingham lo cambia todo

El regreso de Jude Bellingham tras su lesión ha trastocado el equilibrio del mediocampo. Con el inglés listo para ser titular, Xabi Alonso se enfrenta al dilema de encajar a todas sus estrellas: Arda Güler atraviesa un gran momento, Mastantuono pide paso y Tchouaméni con Camavinga forman un doble pivote de garantías. Si el técnico tolosarra opta por ese esquema más defensivo y dos delanteros —presumiblemente Vinícius y Mbappé—, Valverde podría quedarse sin espacio.

El uruguayo, consciente de la situación, no esconde su frustración. Se siente imprescindible por su esfuerzo y compromiso, pero teme que su papel se diluya con la llegada de los pesos pesados. En el vestuario, su carácter competitivo es bien conocido, y su advertencia no ha pasado desapercibida.

La presión de Valverde ante un Clásico decisivo

Valverde quiere jugar, y más en un Clásico. Pero Xabi Alonso, pragmático, prioriza el equilibrio táctico. Si finalmente el ‘Pajarito’ se queda fuera del once, la tensión podría escalar. Su continuidad en el Real Madrid dependerá, en gran medida, de cómo gestione el técnico, este conflicto interno que amenaza con romper la estabilidad de un vestuario que vive días de máxima presión antes de medirse al eterno rival.