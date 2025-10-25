Fede Valverde, bajo sospecha, movimientos en el vestuario del Real Madrid para que no juegue el Clásico

A pocas horas del Clásico, Fede Valverde vive sus momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid. El uruguayo, uno de los hombres más utilizados en las últimas temporadas, ha pasado a estar en el centro de las dudas dentro del vestuario y en la pizarra de Xabi Alonso. El técnico sopesa un cambio significativo que podría dejarle fuera del once inicial ante el Barcelona.

La situación es especialmente tensa porque Trent Alexander-Arnold ha regresado de su larga lesión y está listo para volver al equipo. El inglés ha completado los últimos entrenamientos a buen nivel y, según apuntan fuentes del club, Alonso valora muy seriamente su titularidad en el lateral derecho. Este movimiento desplazaría a Valverde, que en las últimas semanas venía ocupando esa posición improvisada por las bajas, pero que no ha terminado de convencer.

Xabi Alonso valora cambios importantes ante el Barça

Aunque Fede sigue siendo un jugador con jerarquía y entrega, su rendimiento ha bajado y el vestuario lo percibe. Algunos compañeros creen que el uruguayo no está en su mejor momento físico y que su influencia en el juego ha disminuido. Xabi Alonso, muy atento a los estados de forma, podría optar por reforzar el centro del campo con Tchouaméni y Camavinga, y dar libertad a Bellingham, dejando sin sitio natural a Valverde.

En el vestuario hay quienes interpretan la posible suplencia como una señal: el ciclo de Valverde como pieza fija puede estar girando. Xabi Alonso tomará la decisión definitiva en las próximas horas, pero el Clásico podría marcar un antes y un después en la posición del “Pajarito” dentro del Real Madrid.

Alexander-Arnold, la alternativa que gana terreno

El regreso de Alexander-Arnold ha cambiado el panorama. El inglés, que lleva semanas presionando para volver a sentirse importante, ha demostrado en Valdebebas que puede ser clave con su salida de balón y su visión ofensiva. Xabi Alonso, que le conoce bien y confía en su inteligencia táctica, valora su perfil como ideal para el duelo ante el Barça, un partido donde el control y la precisión en la salida serán determinantes.

Si finalmente el técnico decide apostar por él, Valverde se quedaría sin hueco ni en el lateral ni en el medio, una situación que empieza a preocuparle. El uruguayo teme pasar de ser intocable a suplente en el partido más importante del curso.