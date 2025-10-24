Fede Valverde monta el lío antes del Clásico contra el Barça

Fede Valverde ha estado en el centro de la polémica en el Real Madrid en las últimas semanas. Su posición en el terreno de juego ha sido uno de los conflictos más importantes que ha tenido Xabi Alonso desde su llegada al banquillo del conjunto blanco, aunque la situación se acabó apagando después de que el uruguayo pidiera perdón al entrenador tras su enfado importante.

Aun así, el centrocampista podría volver a montar el lío de cara al Clásico de este domingo contra el FC Barcelona. Teniendo en cuenta que el Madrid está recuperando efectivos y, especialmente, en el lateral derecho, ya que en un principio Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal deberían volver a tiempo para el partido contra el Barça, la titularidad de Valverde no está nada asegurada.

Fede Valverde podría perder la titularidad de cara al Clásico

Si finalmente ya no tiene que volver a la banda derecha, su regreso al centro del campo podría ser también complicado, ya que hay mucha competencia en la medular. El hecho de que Jude Bellingham haya vuelto a las alineaciones después de recuperar un poco su estado de forma tras la lesión ha provocado que en el medio haya una plaza menos, por lo que está por ver quién jugará.

Además, el gran rendimiento que está dando Arda Güler en los primeros meses de la temporada ha provocado que sea impensable que el turco pueda ser suplente en el Clásico, por lo que a Valverde se le acaban las opciones de poder ser titular. En un principio, el pivote defensivo es para Aurelien Tchouameni, por lo que el uruguayo no tendría ningún sitio en el centro del campo.

La única posibilidad del uruguayo estaría en el lateral derecho

Por lo tanto, es posible que el único lugar donde Valverde pueda ser titular de cara al encuentro contra el Barça del próximo domingo es en la banda derecha. Al recibir el alta médica en las próximas horas y no tener ritmo de competición, sería probable que ni Alexander-Arnold ni Carvajal fueran titulares desde el primer momento, por lo que el uruguayo podría tener su última oportunidad como lateral.