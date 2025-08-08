Fede Valverde lo está ayudando porque sus problemas fuera del Real Madrid persisten y le pueden costar seguir

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y una pieza fundamental en el vestuario, siendo uno de los pesos pesados. Por eso, el uruguayo no ha dudado en ayudar a un jugador del conjunto blanco que lo está pasando mal por problemas ajenos a él, ya que no está teniendo muchos minutos, y para evitar que se acabe hundiendo definitivamente.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los futbolistas que no cuenta demasiado para Xabi Alonso, a pesar de la calidad que tiene en sus botas y del esfuerzo y el sacrificio que pone siempre, ya sea en los entrenamientos o en el terreno de juego. El tolosarra confía en él y es un centrocampista que le gusta, pero sabe que no puede darle las oportunidades necesarias porque hay otros jugadores por delante de él.

Fede Valverde está ayudando a Brahim Díaz a superar sus problemas

Ahí ha entrado Valverde con su apoyo, ayudándole a seguir confiando en él mismo, a creer y a luchar, ya que aunque no esté teniendo minutos ahora, es posible que a lo largo de la temporada los pueda conseguir, ya sea porque ha convencido definitivamente a Alonso de cambiar su rol o porque pueda aprovechar alguna lesión de algún compañero que pueda suplir en el campo.

De hecho, en el curso pasado, Brahim ya tuvo un tramo donde fue titular constante con Carlo Ancelotti y brilló sobre el césped, pero luego se volvió a apagar, dejando claro que el rol del internacional con Marruecos es secundario, aunque sea una estrella en este rol. A pesar de que el hispanomarroquí lo ha querido cambiar siempre, no ha podido hacerlo durante todos los años en el Madrid.

El hispanomarroquí confía en tener más minutos con el Madrid

Aun así, Brahim ha decidido renovar con el conjunto blanco cinco temporadas más, ya que confía en sí mismo y cree que, al final, podrá ser titular indiscutible en las alineaciones del Madrid. El jugador ya ha demostrado que tiene calidad y el nivel necesario para triunfar, y ahora necesitará un entrenador que confíe verdaderamente en él. Y ahí, el centrocampista cree que Alonso podría ser el técnico ideal.