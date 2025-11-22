Fede Valverde, muy incómodo con Xabi Alonso, fichaje con movimiento inesperado en el Real Madrid

La relación entre Federico Valverde y Xabi Alonso atraviesa una etapa complicada. Según fuentes del entorno madridista, Valverde no está en absoluto cómodo con su situación actual: el técnico vasco no lo considera para los partidos importantes en el centro del campo y lo ha ido desplazando progresivamente hacia la banda o incluso al lateral derecho, una posición que no es la suya.

Fede Valverde, que ha expresado en repetidas ocasiones su disgusto con esta decisión, dejó claro en rueda de prensa que no “nació para jugar de lateral”, y que su verdadera vocación está en el mediocampo. En su comunicado público defendió su compromiso, pero también dejó entrever cierta tristeza por la forma en que se ha gestionado su cambio posicional.

Un movimiento inesperado que altera la jerarquía

El cambio de rol no es algo casual: las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold han obligado a Alonso a buscar soluciones alternativas, y ha optado por Fede Valverde para cubrir el lateral derecho. Durante un partido de Champions decidió sacarlo ahí y, aunque el uruguayo cumplió, dejó claro que no es su puesto natural. El uruguayo siente que Tchouaméni es el intocable de Alonso en la medular esta temporada.

Esta decisión ha generado un efecto dominó en el vestuario. Algunos analistas creen que no solo se trata de una necesidad puntual, sino que Alonso podría estar replanteando el rol de Valverde para adaptarlo a su sistema, lo que abre un debate interno sobre su futuro. Además, su desplazamiento ha levantado críticas: ciertos medios argumentan que este cambio podría ser un error táctico que “condiciona la planificación”.

Valverde no tira la toalla

En paralelo, Valverde ha dejado claro que sigue dispuesto a sacrificarse por el equipo, pero también pide que se respete su identidad futbolística. “El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral”, ha afirmado.

El debate está servido: ¿es Valverde un comodín al servicio del sistema o un jugador cuya mejor versión se está desaprovechando? Si Alonso continúa apostando por él en posiciones laterales, el uruguayo podría verse abocado a una redefinición permanente de su rol. Y eso podría acabar desestabilizando el equilibrio entre talento, posición y ambición personal en el madridismo.