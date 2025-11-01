Fede Valverde no es el único que apartó, están hartos, Courtois fue el primero en decírselo al presidente

La tensión en el vestuario del Real Madrid ha alcanzado su punto más alto de la temporada. Vinícius Júnior vuelve a estar en el centro de la polémica, y ya no son pocos los compañeros que han perdido la paciencia con él. Según fuentes cercanas al entorno blanco, Thibaut Courtois fue el primero en levantar la voz y trasladar directamente su malestar al presidente Florentino Pérez, cansado de la actitud del brasileño tanto dentro como fuera del campo.

El guardameta belga, uno de los líderes más respetados del vestuario, habría comentado a la directiva que la actitud de Vinícius está afectando al ambiente del grupo. No se trata únicamente de sus gestos o protestas en los partidos, sino de una falta de compromiso y autocrítica que muchos ya no están dispuestos a tolerar. Courtois no está solo: Fede Valverde, Carvajal o incluso Bellingham comparten la misma sensación de hartazgo. El problema ha llegado tan lejos que algunos futbolistas consideran que el brasileño se ha vuelto “ingobernable”, y que su energía, antes contagiosa, ahora genera tensión y división dentro del equipo.

El espectáculo del Clásico y la ruptura en el vestuario

El último episodio ocurrió en el Clásico ante el Barça, donde Vinícius protagonizó una escena que indignó a buena parte del vestuario y al cuerpo técnico. Tras ser sustituido por Xabi Alonso en el tramo final, el brasileño se marchó entre gestos de desaprobación, lanzó una botella al suelo y se negó a saludar al entrenador. En el banquillo, su actitud siguió siendo desafiante, con quejas constantes y sin mostrar apoyo a sus compañeros.

El incidente ha tenido consecuencias inmediatas: Xabi Alonso ha perdido la confianza en él, y dentro del vestuario se ha generado un debate sobre su papel en el equipo. Muchos jugadores creen que su comportamiento distrae y rompe la armonía del grupo, y que el Real Madrid no puede permitirse un elemento tan desestabilizador en plena lucha por los títulos.

La incómoda posición de Florentino Pérez

Florentino Pérez, que siempre ha protegido al brasileño, empieza a escuchar voces que piden medidas más firmes. El talento de Vinícius es incuestionable, pero su madurez y su relación con el entorno vuelven a poner en jaque la paz interna del Real Madrid.