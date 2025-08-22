Fede Valverde sospecha que ha bajado el rendimiento por su mala relación con Xabi Alonso

Fede Valverde es uno de los capitanes del Real Madrid y uno de los jugadores más importantes del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el uruguayo está sospechando que uno de los futbolistas que está en el punto de mira ha bajado su rendimiento por la mala relación que tiene con Xabi Alonso desde su llegada al banquillo del conjunto blanco este verano.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales de la plantilla. El canterano ha dejado de contar para el tolosarra desde el Mundial de Clubes, ya que nivel en Estados Unidos fue pésimo, cometiendo varios errores que perjudicaron los intereses del Madrid. A partir de ahí, su participación ha decaído en exceso y ya es el último en la rotación de defensas para el técnico, como se ha visto en los últimos encuentros.

Raúl Asencio ha bajado el rendimiento por su mala relación con Xabi Alonso

Por eso, Valverde cree que fue en esa competición donde la relación entre ambos se rompió definitivamente y el motivo por el cual el canario ha bajado considerablemente su nivel. El año pasado, Asencio fue uno de los jugadores más importantes sobre el césped, ya que tuvo una gran irrupción en la retaguardia, convirtiéndose en uno de los líderes, a pesar de que había subido del filial recientemente.

Sin embargo, el cambio en el banquillo y la llegada de Alonso ha cambiado toda la situación para el defensa y ahora es el último central del equipo, superado por Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso David Alaba, lo que ha provocado que se le haya abierto la puerta de salida en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego por si pidiera salir a última hora.

El canterano tiene la puerta de salida abierta del Madrid

Aun así, Asencio confía en poder revertir esta situación y recuperar la confianza del técnico más pronto que tarde. El canterano solo piensa en poder triunfar en el Madrid y convertirse en un líder en la retaguardia, como ya fue el curso pasado, un papel que ha perdido esta temporada con la presencia del tolosarra.