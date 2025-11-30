Fede Valverde tiene tres ofertas, dos son muy buenas, quiere seguir, pero Xabi Alonso no lo puede ni ver

El futuro de Fede Valverde vuelve a estar en el aire. El uruguayo, uno de los futbolistas más queridos por la afición, atraviesa un momento de tensión interna debido a su mala relación con Xabi Alonso, que según la información publicada por Madrid-Barcelona es prácticamente irreparable. Valverde quiere seguir, pero el técnico “no lo puede ni ver” después de múltiples desencuentros sobre su posición en el campo.

Mientras tanto, tres ofertas han llegado a la directiva: dos de ellas muy potentes, y una que destaca por encima del resto, la del Bayern de Múnich.

El Bayern se lanza: Kompany lo quiere como líder

El equipo de Vincent Kompany considera a Valverde la pieza perfecta para completar su centro del campo. El técnico belga valora su capacidad de recorrer metros, su despliegue físico, su llegada y su intensidad, cualidades que encajan plenamente en un Bayern que busca recuperar músculo y versatilidad interior. En la Bundesliga, Valverde podría asumir un rol protagonista inmediato.

El uruguayo ha perdido peso en el Madrid actual por un motivo claro: Xabi Alonso lo ha utilizado de lateral derecho en numerosos partidos debido a las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold, una posición que el jugador acepta por compromiso, pero que considera injusta para su progresión. Valverde ha insistido en volver al centro del campo, pero Alonso se mantiene firme, lo que ha provocado discusiones y un distanciamiento que ya es evidente.

Su contrato, su precio y su encrucijada

Valverde tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029, con una cláusula que supera los 700 millones de euros, aunque en la cúpula blanca admiten que una oferta cercana a los 100-120 millones haría reflexionar al club, sobre todo si el jugador pide salir.

Aunque prioriza seguir, Valverde empieza a mirar con otros ojos las propuestas que llegan por él. Además del Bayern, otros dos clubes —uno de la Premier y otro de la Serie A— han mostrado interés. El Madrid no quiere venderlo, pero la fractura con Alonso podría precipitar un escenario inesperado. Valverde está en un punto límite: quedarse y pelear o iniciar una nueva etapa lejos del Bernabéu.