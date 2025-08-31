Fede Valverde y Courtois encuentran un culpable, el Real Madrid, por momentos, juega con diez

El ambiente en el vestuario del Real Madrid no es tan plácido como pueda parecer tras los últimos resultados. Según ha trascendido, Fede Valverde y Thibaut Courtois han mostrado su malestar con la situación de Rodrygo Goes, a quien consideran un futbolista que, en su estado actual, resta más de lo que suma al colectivo. El bajo rendimiento del brasileño, que atraviesa una sequía goleadora y una preocupante falta de confianza, se ha convertido en un tema de conversación recurrente en el vestuario.

Los dos pesos pesados no dudan en reconocer que, por momentos, sienten que el equipo juega con diez cuando Rodrygo está en el campo. Aunque el delantero siempre se ha caracterizado por su capacidad de trabajo y su sacrificio, en este inicio de temporada se le nota desconectado, falto de chispa y muy lejos de ese jugador que fue clave en noches europeas recientes.

Valverde, exigencia máxima en el centro del campo

Valverde es uno de los líderes silenciosos del equipo y no tolera distracciones que pongan en riesgo el equilibrio del conjunto. El uruguayo ha comentado en privado que el Madrid no puede permitirse tener un jugador sin compromiso pleno, y que cada acción, tanto ofensiva como defensiva, cuenta. Su crítica hacia Rodrygo no es personal, sino una llamada de atención que busca que el joven atacante reaccione y vuelva a ser el jugador diferencial que se espera de él.

La intensidad de Valverde contrasta con la pasividad que, en algunos partidos, ha mostrado Rodrygo. De ahí que el centrocampista insista en la necesidad de que todos remen en la misma dirección, sin excepciones.

Courtois, preocupado desde la portería

Por su parte, Courtois, que ya sabe lo que es salvar al Madrid en múltiples ocasiones, no oculta su frustración. Para el belga, la falta de presión arriba cuando Rodrygo no está en su mejor versión se traduce en un mayor número de ocasiones que terminan llegando al área blanca. En privado, el guardameta ha comentado que “con un jugador desconectado, sufrimos todos”.

El caso de Rodrygo empieza a preocupar en la cúpula del club y en el cuerpo técnico. El brasileño tiene talento de sobra, pero las críticas internas evidencian que debe reaccionar cuanto antes si no quiere perder protagonismo en un Real Madrid donde nadie tiene el puesto asegurado.