Florentino Pérez, ahora sí, pide 85 millones al Arsenal para dejarlo salir del Real Madrid

Florentino Pérez ya se encuentra planificando junto a la dirección deportiva la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Además de los posibles fichajes que se realicen, también habrá un ojo puesto en las salidas, ya que lo más probable es que varios jugadores acaben marchándose del conjunto blanco. Uno de ellos podría ser una de las estrellas del equipo.

Es el caso de Rodrygo Goes, uno de los delanteros que tiene en nómina el Madrid. El brasileño ya tenía todas las papeletas para marcharse el pasado verano, pero finalmente se quedó, a pesar de que ha perdido su titularidad con la llegada de Xabi Alonso. Por eso, el Arsenal ha vuelto a interesarse por él de cara al curso que viene y está dispuesto a pagar mucho dinero.

Florentino Pérez ha pedido 85 millones de euros al Arsenal por Rodrygo

En ese sentido, Florentino ya ha avisado a los dirigentes londinenses que solo aceptaría un mínimo de 85 millones de euros para dejar salir al extremo del Santiago Bernabéu. En un principio, los ingleses iban a poner encima de la mesa un montante alrededor de los 65 millones, por lo que está por ver si el presidente aceptará una cantidad a la baja para que Rodrygo se vaya.

El Arsenal considera que es una cifra justa, teniendo en cuenta el valor de mercado que tiene y el bajón que ha pegado el jugador, tanto a nivel de su rol en el Madrid como de rendimiento. Sin embargo, la entidad madrileña no tiene esta misma opinión y no tiene intención de dejarlo salir por menos, por lo que los londinenses tendrán que subir su apuesta si quieren hacerse con el delantero.

El brasileño podría marcharse del Madrid el verano que viene

Rodrygo está viviendo una situación difícil en el Madrid con la presencia de Alonso en el banquillo, ya que el tolosarra no acaba de confiar en él y se ha convertido en un suplente habitual, lejos de cuando era titular indiscutible en el conjunto blanco en las últimas temporadas. Por eso, el brasileño se está planteando cada vez más la posibilidad de abandonar el equipo, como ya pensó el verano pasado.