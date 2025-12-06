Florentino Pérez cambia a Rodri por la estrella del AZ Alkmaar

El Real Madrid ha tomado una decisión estratégica para reforzar su centro del campo de cara a los próximos años. Aunque el gran objetivo históricamente había sido Rodri Hernández, el club blanco ha asumido que su fichaje es prácticamente imposible: coste elevadísimo, edad óptima para una inversión a largo plazo y, sobre todo, su reciente lesión que lo mantuvo un año fuera de los terrenos de juego.

Ante ese escenario, Florentino Pérez ha cambiado el foco hacia una de las mayores irrupciones del fútbol europeo: Kees Smit, la estrella del AZ Alkmaar.

El “nuevo Pedri” que encaja en el plan de Xabi Alonso

A sus 19 años, Smit es considerado la mayor joya neerlandesa del momento. Lo llaman el “nuevo Pedri” por su lectura del juego, su sensibilidad técnica, su capacidad para recibir entre líneas y girarse, y una madurez impropia para su edad. Su rol en el AZ ya es protagonista: organiza, marca el ritmo y aparece en todas las fases de la jugada.

Para Xabi Alonso, su perfil es ideal como heredero natural de Toni Kroos. Smit destaca por su juego pausado, pero vertical cuando debe, su precisión en el pase largo, su control orientado y una visión que rompe líneas sin necesidad de grandes conducciones. Además, su implicación defensiva —presión tras pérdida, intensidad en el robo y disciplina táctica— lo convierten en un mediocentro total, perfecto para el sistema del técnico, que exige centrocampistas capaces de actuar como lanzadores y a la vez sostener al equipo en campo rival.

La operación con el AZ: joven, caro pero asumible

El AZ Alkmaar sabe lo que tiene entre manos, y el Madrid también. El club neerlandés no pondrá fácil su salida y ya ha tasado al jugador en cifras superiores a los 40-50 millones de euros, aunque el Madrid confía en rebajar el precio con variables y un proyecto deportivo convincente.

Smit tiene contrato de larga duración, pero ve con buenos ojos un salto a un gigante europeo. Florentino, que busca fichajes estratégicos y con proyección, considera que la operación es mucho más lógica que la de Rodri: coste menor, techo enorme y encaje total en la nueva medular del Madrid. El relevo de Kroos ya tiene nombre y viene desde Alkmaar.