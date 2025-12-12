Florentino Pérez cesará a Xabi Alonso si pierde contra el Alavés

Xabi Alonso está cada vez más en la cuerda floja y podría peligrar su cargo como técnico del Real Madrid. El conjunto blanco está viviendo una crisis de resultandos, después de que haya perdido sus dos últimos partidos en el Santiago Bernabéu: contra el Celta de Vigo en la Liga y ante el Manchester City en la Champions League. Por eso, su destitución podría estar a la vuelta de la esquina.

De hecho, los rumores apuntan a que Florentino Pérez cesará al tolosarra si el Madrid pierde contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza en el encuentro que se disputará este domingo 14, correspondiente a la jornada 16 de la competición doméstica. En caso de que los vascos ganaran a los blancos en un choque que ya se prevé como una visita complicada, el vasco sería despedido de inmediato.

Florentino Pérez destituirá a Xabi Alonso si el Madrid no gana contra el Alavés

El presidente ha dado este ultimátum a Alonso para que reaccione de una vez, y si no llega, lo hará él con un cambio en el banquillo para intentar reconducir una situación que está llegando a su límite más máximo. El máximo mandatario blanco sabe que en el Madrid no son aceptables estos resultados y, además, el juego del equipo lleva siendo desesperante mucho tiempo.

Por eso, y con una afición muy enfadada por cómo está yendo la temporada, a pesar de que en el madridismo había mucha ilusión con la llegada del tolosarra en el banquillo, Florentino reaccionará de manera contundente si el Madrid vuelve a tener una imagen pésima en Mendizorroza y se va de tierras vascas sin un triunfo que, al menos, les permita seguir persiguiendo al Barça en la Liga.

Zidane o Klopp, los posibles sustitutos del técnico tolosarra

A partir de ahí, se tendrían varios nombres en la mesa para sustituir a Alonso en caso de una posible destitución y todo apunta a que los elegidos serían Zinedine Zidane o Jürgen Klopp. El francés volvería a rescatar al equipo por tercera vez, mientras que el alemán sería el sueño de Florentino, que ya lo tenía en su lista antes de que se retirase definitivamente de los banquillos.