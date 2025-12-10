Jürgen Klopp exige una condición muy importante para dar el sí al Real Madrid

Jürgen Klopp es uno de los candidatos para sustituir a Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra está en la cuerda floja y un próximo tropiezo, como el de este miércoles ante el Manchester City de Pep Guardiola, podría ser clave para su destitución. Con el alemán siendo el sueño de Florentino Pérez, este ha puesto una condición muy importante para aceptar el cargo.

A pesar de que el técnico está retirado de los banquillos y actualmente ocupa un rol directivo dentro del grupo Red Bull tras su saluda del Liverpool, el presidente cree que le podría convencer para que aparcase su retirada y volviese a dirigir a todo un club como el Madrid. Eso sí, tiene claro que tendrá que aceptar prácticamente todas las peticiones que le ponga encima de la mesa.

Jürgen Klopp ha deslizado sus peticiones para dar el sí al Madrid

La condición más transcendental que los representantes de Klopp habrían deslizado en los despachos del Santiago Bernabéu es la total libertad en decisiones deportivas y un apoyo absoluto por parte de la directiva, algo con lo que, recientemente, no ha contado Alonso, lo que le podría acabar costando el cargo después de no haberse sentido protegido por la entidad madrileña.

Florentino le ofrecería un contrato estratosférico, autonomía total en la confección de la plantilla y un proyecto a largo plazo para intentar que el alemán dé el sí definitivo al Madrid y se haga con las riendas de un equipo muy mermado con el vasco al mando. El máximo mandatario blanco tiene claro que no puede equivocarse en la próxima elección, ya que marcará el futuro del club.

El alemán podría sustituir a Alonso en el banquillo del conjunto blanco

Por lo tanto, está por ver qué pasará finalmente con la continuidad de Alonso en el banquillo y si finalmente Klopp será el elegido para sustituir al tolosarra. En caso de que el alemán decidiera no volver a entrenar, la otra opción encima de la mesa para Florentino sería la de Zinedine Zidane, un entrenador que gustaría más dentro del vestuario en vez del ex del Liverpool.