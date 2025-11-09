Florentino Pérez empieza a dudar de Xabi Alonso

En la cúpula del Real Madrid empieza a aflorar la inquietud sobre la idoneidad de Xabi Alonso para dirigir un vestuario de máximas exigencias. Florentino no está seguro de que el carácter de Alonso —reservado, cerebral, menos combativo que otros técnicos del club— sea el más adecuado para lidiar con egos y exigencias de estrellas.

Según informaciones recientes, la presidencia considera que Alonso aún no ha demostrado una capacidad convincente para “manejar grandes vestuarios”. En lo tocante al grupo, los signos de fragilidad también se hacen visibles: apariciones de filtraciones, descontentos públicos o velados entre jugadores, y la sensación de que no existe una cohesión firme bajo su mando. Las fuentes del club hablan de “preocupación por la gestión” del plantel.

Las dudas de Florentino sobre la conducción del vestuario y el proyecto técnico

En conjunto, la presidencia del Real Madrid estaría ya valorando escenarios alternativos, si bien no ha tomado una decisión drástica. Lo cierto es que Xabi Alonso está bajo evaluación y el ambiente interno apunta a que el margen para demostrar progresos se estrecha. Si el técnico no consigue revertir estas percepciones —gestión del vestuario, variedad táctica y preparación física— la posición de mando podría quedar en entredicho en un club donde la exigencia es absoluta.

Por último, en materia táctica, Alonso prometía aportar “modernidad” y frescura al juego madridista. Sin embargo, Florentino ha observado que el once apenas varía, que los esquemas no terminan de funcionar en los grandes partidos y que, en su valoración, falta ese golpe de audacia que distingue al Real Madrid en las citas decisivas.

Preparación física y otros signos de alarma

La reflexión de Florentino no se limita al banquillo: hay inquietud también por la preparación física del equipo. Algunos partidos recientes han expuesto que el Real Madrid, bajo Alonso, sufre más de lo habitual en los instantes finales, casos como los de Eder Militao o Fede Valverde, lo que levanta sospechas sobre la planificación del estado físico y el fondo de armario. Florentino, que siempre ha exigido un rendimiento óptimo desde el punto de vista atlético, piensa que quizás no se haya alcanzado ese estándar. Asimismo, se menciona que la plantilla no ha mostrado la contundencia deseada en momentos decisivos, lo que para la dirección deportiva del club es un indicador más de que el proyecto necesita ajustes rápidos.