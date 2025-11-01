Florentino Pérez está dispuesto a pagar la totalidad de la cláusula al Barça para llevarlo al Real Madrid

En las oficinas del Real Madrid se ha activado un nuevo plan de refuerzo de futuro: Juan Hernández, canterano del FC Barcelona, cuya cláusula de rescisión ronda los 6 millones de euros. Según Defensa Central, los blancos están en seguimiento constante del mediocentro de 18 años, que termina contrato en 2026 y aún no ha renovado.

Florentino Pérez, en persona, estaría dispuesto a pagar la totalidad de la cláusula para asegurarse su llegada, dado que el Barça no le ha atado aún. El Madrid pretende incorporarlo para el Castilla inicialmente, con vistas a integrarlo progresivamente en el primer equipo de Xabi Alonso. En Chamartín creen que “pescar” talento en La Masía a precio asequible es una estrategia ganadora.

Perfil futbolístico y encaje en el Madrid de Xabi Alonso

Juan Hernández es un mediocentro de 18 años formado en La Masía desde 2022, que ha demostrado versatilidad para jugar como volante y también por banda si se requiere. En el Barça Atlètic ha sido titular en todos los encuentros esta temporada, con un gol y una asistencia hasta la fecha.

En el Real Madrid, su perfil interesa porque combina físico, capacidad para conducir el balón y adaptabilidad táctica: justo lo que Alonso busca para reforzar la transición y el doble pivote. Con la probable continuidad de jugadores como Tchouaméni y Camavinga en el mediocampo, Hernández podría entrar como pieza de rotación, relevo o incluso parte de la renovación a medio plazo.

Operación relámpago: Florentino va a por Juan Hernández

La operación, razonable en coste, se entendería como un golpe de efecto: arrebatar una joya al rival directo, y hacerlo sin disparar presupuestos. El Madrid maneja que el Barça tendrá vías para igualar, pero espera adelantarse para cerrar el trato antes de enero. El Madrid busca que Juan evolucione pausadamente, primero en el Castilla, para luego dar el salto con garantías. Así, se asegura un joven preparado para adoptar rol en la sala de máquinas del nuevo campeón.

El futbolista, encajaría en un sistema que exige controlador de tempo, capacidad defensiva y llegada ofensiva ocasional: todas facetas que Hernández ya muestra en categorías inferiores. Florentino Pérez y el Real Madrid están preparados para ejecutar una operación estratégica: fichar libre o casi libremente a una de las joyas del Barça, reforzando su proyecto a medio-largo plazo. Ahora, solo queda que el acuerdo se cierre antes de que otro club se adelante.