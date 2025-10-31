Florentino Pérez le dice a Xabi Alonso que no hay nada que hacer porque tiene decidido salir del Real Madrid

A pesar de que la temporada actual está en marcha tras los primeros meses, el Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con Florentino Pérez al mando. El presidente está trabajando con la dirección deportiva los próximos movimientos y ya le habría comunicado a Xabi Alonso que un jugador tiene decidido salir del conjunto blanco el próximo verano.

Se trata de Andriy Lunin, uno de los porteros que tiene en nómina el Madrid. El ucraniano lleva mucho tiempo en la capital española siendo el suplente de Thibaut Courtois y se ha cansado, por lo que sus representantes le buscarán una salida en los próximos meses, aunque la intención sería poder marcharse del conjunto blanco de cara al próximo curso, ya que no quiere dejar tirado al equipo en mitad de la campaña.

Andriy Lunin habría pedido marcharse del Madrid, decepcionado con Xabi Alonso

El guardameta está un poco decepcionado con Alonso, teniendo en cuenta que el tolosarra le prometió que tendría minutos y que abría la puerta a una posible rotación en la portería con el belga, pero de momento, esto no ha ocurrido. Courtois lo ha jugado todo, ya que es uno de los mejores del mundo y una pieza indispensable en los esquemas del Madrid desde hace años.

Por eso, Lunin, después de algunos intentos fallidos de salida en los últimos veranos, habría tomado la decisión definitiva de marcharse de la entidad madrileña para tener la oportunidad de ser titular en un gran equipo europeo. Florentino habría intentado evitar su marcha, ya que desde dentro del club lo ven como el suplente perfecto del belga, pero el ucraniano no aguanta más.

El portero ucraniano quiere ser titular en un gran equipo europeo

El Madrid le dejará irse si así lo pide, pero tampoco lo va a regalar, ya que saben la calidad que tiene el portero bajo palos y el hecho de encontrar un relevo que se asemeje a las características que tiene Lunin podría ser muy complicado en un mercado inflado. Por lo tanto, podría haber un cambio importante en la portería del conjunto blanco de cara a la próxima temporada.