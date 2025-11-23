Florentino Pérez le dice al agente de Vinícius que el Real Madrid no pagará ni un euro más

El Real Madrid ha dejado clara su postura en las conversaciones para la renovación de Vinícius Júnior. Según fuentes del club, Florentino Pérez trasladó recientemente al agente del jugador que la entidad no aumentará ni un euro la propuesta salarial ya presentada. No se trata de un desencuentro personal, sino de una política económica clara: el club quiere mantener un equilibrio en la escala salarial, especialmente tras la llegada de Kylian Mbappé, cuyo contrato marcó nuevos parámetros en el vestuario.

Vinícius Júnior, cuyo vínculo actual con el Real Madrid expira en junio de 2027, siente que su impacto deportivo y su progresión justifican una mejora adicional. El brasileño es uno de los jugadores más determinantes del proyecto y desea seguir siendo una pieza central del presente y del futuro del club. Sin embargo, la dirección blanca entiende que el nuevo marco salarial no puede alterarse de nuevo en tan poco tiempo. Y eso no acaba de convencer al extremo brasileño.

Renovar o vender en 2026: el escenario que plantea el club

El Real Madrid quiere que Vinícius continúe. El jugador también prioriza su continuidad. Pero, si no hay acuerdo antes del verano de 2026, la entidad tiene tomada una decisión estratégica: ponerlo en el mercado un año antes de que finalice su contrato para evitar que salga gratis. El club considera que podría obtener en torno a 150 millones de euros en un hipotético traspaso, una cifra acorde al valor del jugador en el mercado actual.

La posibilidad de una venta no es el escenario deseado por ninguna de las partes, pero el Madrid no contempla volver a modificar su oferta. De producirse ese escenario, varios clubes estarían en condiciones de entrar en la puja: Manchester City, PSG, Chelsea y algunos equipos de la MLS que ya han mostrado interés en grandes estrellas en edad competitiva.

Sigue el tira y afloja con Vinícius Júnior

Por ahora, la negociación continúa. Vinícius quiere seguir siendo un referente del madridismo, pero la decisión final —renovar o abrir la puerta a una venta histórica— marcará uno de los grandes movimientos del mercado de los próximos años.