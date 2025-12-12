Florentino Pérez le ha pedido a Xabi Alonso que le dé una última oportunidad

Florentino Pérez ya no confía en Xabi Alonso para que continúe dirigiendo al Real Madrid, pero de momento, y antes de darle al botón rojo para destituirlo, quiere lo mejor para el equipo, por lo que le ha pedido al tolosarra que le dé una última oportunidad a un jugador del conjunto blanco que, bajo las órdenes del técnico, no ha tenido minutos a lo largo de la temporada.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros que tiene a su disposición el técnico y que, en estos primeros meses del curso, no ha utilizado. De hecho, el brasileño solo había jugado 11 minutos en toda la campaña hasta el pasado miércoles, cuando de forma sorprendente saltó al terreno de juego para disputar los últimos minutos del encuentro ante el Manchester City de la Champions.

Y ahí, el ariete le pintó la cara a Alonso, teniendo en cuenta que en el poco tiempo que pudo estar sobre el césped hizo un gran partido e incluso tuvo algunas ocasiones de peligro, una de ellas estrellándose en el larguero. El delantero le demostró al entrenador que aún puede ser importante en el Madrid y ha seguido luchando estos meses para cambiar su opinión algún día.

Por eso, Florentino le ha pedido al vasco que, antes de dar el visto bueno a la salida de Endrick en el mercado de invierno como cedido, le pruebe un poco más para que pueda demostrar lo que quiere el jugador. Aun así, será complicado que lo haga, ya que el brasileño está sancionado en la Liga para los dos próximos partidos, por lo que solo lo podrá demostrar en la Copa del Rey.

Por otra parte, también está en duda la continuidad de Alonso. Y en este sentido, el presidente habría frenado la salida de su niño mimado para ver si el posible nuevo entrenador que llegase al banquillo del Madrid le quisiese dar las oportunidades que el tolosarra no ha querido darle en estos primeros meses de la temporada.