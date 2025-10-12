Florentino Pérez le pide un favor a Xabi Alonso

Florentino Pérez ha decidido intervenir directamente en una de las situaciones más delicadas que atraviesa el Real Madrid: la de Endrick. El joven delantero brasileño, fichado como una de las grandes apuestas de futuro del club, atraviesa un momento complicado desde su llegada a Madrid. Las lesiones, la adaptación y la falta de minutos le han pasado factura, y el presidente considera que ha llegado el momento de actuar.

Según fuentes cercanas al club, Florentino ha pedido personalmente a Xabi Alonso que haga todo lo posible para recuperar a Endrick, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. El máximo mandatario blanco considera que el brasileño tiene un talento diferencial, pero que necesita un entorno que le acompañe, que lo motive y que le devuelva la confianza. Sabe que Xabi Alonso, por su carácter y liderazgo, puede ser la figura ideal para guiar al joven hacia su mejor versión.

Xabi Alonso acepta el reto: recuperar su sonrisa y su juego

El entrenador del Real Madrid ha aceptado el encargo con profesionalidad y compromiso. Xabi Alonso conoce bien los procesos de maduración de los jóvenes futbolistas, y ya ha demostrado su mano izquierda con otros casos dentro del vestuario. Endrick, sin embargo, representa un desafío distinto: un jugador que llegó con la etiqueta de estrella, con una gran presión mediática y con la necesidad de demostrar en cada partido.

Alonso ha diseñado un plan de trabajo específico para él. Se centrará en recuperar su confianza desde los entrenamientos, en darle minutos de calidad y en fortalecer su vínculo con los pesos pesados del vestuario, especialmente con Vinícius y Rodrygo, que pueden servirle de guía dentro y fuera del campo.

Florentino interviene: Endrick debe volver a sentirse importante

Florentino Pérez considera que Endrick debe ser uno de los pilares del futuro Real Madrid, y que perderlo psicológicamente sería un error imperdonable. Por eso, confía plenamente en Xabi Alonso. El mensaje del presidente ha sido claro: “Recupéralo, porque el Madrid lo necesita”.

El desafío está sobre la mesa, y tanto Florentino como Xabi saben que el éxito de Endrick puede marcar el futuro inmediato del club blanco.