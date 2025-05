Florentino Pérez lo echa por indisciplina después de confirmar que ha estado engañando al Real Madrid

Después de una temporada decepcionante sin haber conseguido los tres títulos más importantes, Florentino Pérez tiene claro que deberá realizar una limpieza profunda en la plantilla del Real Madrid y empezará por un jugador que ha estado engañando al conjunto blanco desde hace unas cuantas semanas. De hecho, ya estaría puesto en el mercado como transferible por actos de indisciplina.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas que más críticas ha recibido en los últimos meses por su pésimo rendimiento en el terreno de juego. Aun así, la gota que ha hecho colmar el vaso ha sido que se negara a jugar el Clásico de Liga contra el FC Barcelona, el encuentro más importante que quedaba del curso para intentar, al menos, tener opciones de levantar el título de la competición doméstica.

Florentino Pérez quiere echar a Rodrygo después de negarse a jugar el Clásico

El brasileño le comunicó a Carlo Ancelotti que no se veía con fuerzas ni tenía intenciones de jugar un solo minuto en el enfrentamiento ante los azulgranas, por lo que se quedó en el banquillo íntegramente. Este hecho enfadó mucho al técnico italiano y, después, a Florentino Pérez, que fue comunicado justo al instante de que acabara el partido y puso en marcha la maquinaria enseguida.

El máximo mandatario blanco no aceptará bajo ningún concepto este tipo de situaciones y Rodrygo será traspasado lo antes posible en el próximo mercado de fichajes veraniego. Es posible que no juegue ni el Mundial de Clubes, ya que en el Madrid están muy enfadados con él. De hecho, desde el club creen que no quiso jugar porque ya está negociando con otro equipo, que podría ser el Manchester City.

Xabi Alonso acepta la salida del brasileño

Por otra parte, Xabi Alonso también está de acuerdo en su salida, y antes de que pasara esta situación en el Clásico, ya comunicó al presidente que el brasileño debía ser uno de los sacrificados de la plantilla para hacer hueco a otros jugadores más importantes para sus esquemas y utilizar el dinero de su venta para reforzar posiciones más necesitadas en el mercado.