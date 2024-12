Florentino Pérez lo pone de patitas en la calle por actos reiterados de indisciplina

El Real Madrid se está empezando a cansar de los aires de Endrick. El brasileño, que acaba de llegar a la élite del fútbol, no se ha tomado nada bien que Carlo Ancelotti le haya pedido paciencia, que vaya poco a poco, hasta el punto de poner malas caras en los entrenamientos, de mal hablar del entrenador y, lo que es peor, de filtrar que estaría pensando en cambiar de aires si sigue como hasta ahora.

Florentino Pérez no va a permitir unos actos de este tipo, y menos de un jugador que justo acaba de aterrizar al equipo, por lo que ya le ha hecho saber al entorno del jugador que si no está a gusto en el Real Madrid el club no tendrá el más mínimo problema en abrirle la puerta, pero sin billete de vuelta.

Carlo Ancelotti ya avisó con Endrick

Ancelotti ya hace tiempo que viene avisando que Endrick no entrena todo lo bien que debería y, como el jugador no le hace caso, el italiano lo reiteró después de la victoria contra el Getafe. "¿Qué necesita para jugar? Necesita trabajar. No ha entrado porque Mbappé estaba siendo muy peligroso y el resto también lo estaban haciendo bien. Estará listo para el próximo partido", afirmó Ancelotti.

El próximo partido fue el de este miércoles, contra el Athletic Club, y a pesar de ir por detrás en el marcador y de que Vinícius está lesionado, Ancelotti le dio a Endrick 2 minutos, tiempo insuficiente para que se pudiera reivindicar en un partido que estaba siendo complicadísimo.

Endrick debe ser más humilde

En el Real Madrid lo tienen claro. Si Endrick quiere ser importante debe bajar los humos y ponerse a trabajar, entender que está en la élite del fútbol europeo y que él acaba de llegar. De lo contrario, saben que el delantero se podría perder, ya que no es normal su actitud con 18 años recién cumplidos.

Si Endrick no recapacita, el club blanco le buscará una salida, en calidad de cedido, para que pueda ganar experiencia, aunque a las malas no se decarta traspasarlo, antes de que su caché siga disminuyendo.