Florentino Pérez mueve ficha, 80+20 millones, no es un fuera de serie, pero sí de lo mejor que puede fichar

Florentino Pérez ha vuelto a moverse con rapidez. El Real Madrid necesita reforzar su centro del campo y el presidente ha decidido acelerar una operación que lleva meses sobre la mesa: la incorporación de Vitinha, el talentoso mediocentro portugués del PSG. Según fuentes próximas al club, la cifra que se maneja ronda los 80 millones fijos más 20 en variables, una cantidad que evidencia la apuesta seria por un futbolista que gusta mucho a Xabi Alonso y que el técnico considera “clave para el futuro inmediato del equipo”.

Vitinha no es un fuera de serie mediático ni un jugador que monopolice portadas, pero sí es uno de los centrocampistas más regulares y fiables de Europa. En el PSG ha madurado, mejorado en lectura de juego y en capacidad de sacrificio. Su evolución en las dos últimas temporadas ha llamado la atención del Real Madrid, que ve en él un perfil similar al de Kroos en su juventud: trabajador, técnico, con personalidad y siempre al servicio del equipo.

Un jugador que encaja en la idea de Xabi Alonso

Xabi Alonso ha sido claro en sus conversaciones con Florentino: necesita un futbolista que una las líneas, que no pierda balones y que garantice continuidad en el juego. Vitinha cumple con esos requisitos. Además, su capacidad para adaptarse a distintas posiciones —puede jugar como interior, mediocentro o mediapunta— le convierte en una pieza versátil dentro del sistema que el técnico donostiarra está construyendo.

El portugués también aportaría algo que el Madrid echa de menos en ciertos tramos: criterio bajo presión y control del ritmo del partido. A sus 24 años, tiene margen de mejora y experiencia al más alto nivel, algo que convence al cuerpo técnico.

Florentino, decidido a cerrar la operación

Florentino Pérez es consciente de que la competencia es alta. En Inglaterra también siguen a Vitinha, pero el Real Madrid parte con ventaja: el jugador vería con buenos ojos un cambio de aires y le seduce la idea de compartir vestuario con figuras como Bellingham y Valverde.

Aunque no se trate de un fichaje galáctico, en el club lo consideran una inversión estratégica. Vitinha podría convertirse en el nuevo eje del Real Madrid del futuro, un futbolista sobrio, constante y con ADN competitivo. Florentino ya ha movido ficha.