Florentino Pérez no quiere a Dani Olmo ni regalado

El Real Madrid está atento a todos los problemas que está teniendo el FC Barcelona en diferentes ámbitos, pero siempre mostrando prudencia. Florentino Pérez no quiere ningún tipo de conflicto con el eterno rival, ya que aunque en el terreno de juego son enemigos, fuera de él existen otros aspectos, ya sean económicos o deportivos, que benefician el hecho de llevarse bien.

En ese sentido, la entidad madrileña no ha movido ficha en el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y no lo va a hacer. No quieren participar en el asunto, como sí que están haciendo otros equipos de la liga, y le tienden la mano al Barça, ya que lo consideran un "socio" y no un "rival". Por eso, Florentino ha dejado claro a Joan Laporta que no intentará fichar a Olmo si este acaba marchándose gratis del club azulgrana.

Florentino no irá a por Dani Olmo

Aunque es un jugador que ha interesado al Madrid en los últimos años e iría como anillo al dedo por sus cualidades, ya que los blancos necesitarían un creador de juego en el medio del campo, la dirección deportiva ha descartado completamente una posible incorporación del de Terrassa por el simple hecho de no ir a la guerra con el Barça. Saben que hacer un "caso Figo" sería un auténtico terremoto entre ambas partes y prefieren dejarlo pasar.

Incluso, si Olmo pudiese venir gratis, que podría ser el caso si los azulgranas no consiguen finalmente su inscripción en los próximos días. El futbolista tiene una cláusula en su contrato que le permitiría abandonar el Barça a coste cero si no pudiese jugar, pero de momento, el centrocampista se quiere quedar en Barcelona y no tiene intención de ejecutar esa cláusula a la espera de que el club consiga su inscripción.

La Superliga o aspectos económicos, claves

Florentino Pérez considera al Barça como un socio estratégico a la hora de hablar de la Superliga o aspectos económicos de interés. De hecho, tanto el club madrileño como el catalán fueron los únicos que se quedaron dentro del proyecto de una nueva competición europea, y siguen teniendo la intención de tirarla para adelante. Además, ambas entidades también han luchado juntas contra LaLiga en alguna ocasión, como con el contrato de CVC.