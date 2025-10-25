Florentino Pérez quiere que juegue el Clásico, pero Xabi Alonso tiene dudas, no está bien

En la víspera del Clásico , el Real Madrid vive un debate interno que ha llegado a las más altas esferas del club. Florentino Pérez quiere que Jude Bellingham sea titular ante el Barcelona, ​​consciente del peso mediático y simbólico del inglés. Sin embargo, Xabi Alonso no lo tiene tan claro. El técnico ve al centrocampista sin chispa, sin fondo físico y con un evidente desgaste que podría pasarle factura en un partido tan exigente.

Bellingham , que ha sido pieza clave desde su llegada, se ha encadenado varias semanas con molestias musculares y un bajón notable en su rendimiento. Aunque en los entrenamientos ha apretado para demostrar que puede estar al cien por cien, las sensaciones no son las mejores. Alonso considera que forzarle podría poner en riesgo no solo el resultado, sino también la salud del jugador, y baraja dejarle en el banquillo de inicio.

Bellingham aprieta por galones, pero no está bien

El problema radica en que Bellingham tiene mucho peso en el vestuario. Su liderazgo es indiscutible, y él mismo ha transmitido a sus compañeros que quiere estar en el once “cueste lo que cueste”. Para el técnico tolosarra, la decisión no es sencilla: ceder a la presión mediática y directiva o apostar por un equipo más fresco, con Arda Güler o Fede Valverde ocupando su espacio.

Xabi Alonso , por el contrario, prioriza la gestión deportiva y el equilibrio físico del equipo. Sabe que el Barça llegará con intensidad y que un jugador sin ritmo podría ser un punto débil en la presión y el repliegue.

Florentino quiere que esté: cuestión de imagen y jerarquía

En el palco, la postura es clara. Florentino Pérez entiende que un Clásico sin Bellingham en el campo pierde brillo y autoridad. El presidente valora no solo el rendimiento deportivo del inglés, sino también su impacto como imagen del club. Por eso, ha transmitido su deseo de que el jugador participe desde el inicio, confiando en su capacidad para marcar diferencias, incluso sin estar al cien por cien.

Las próximas horas serán decisivas. Si el inglés no convence al cuerpo técnico en el último entrenamiento, podría empezar en el banquillo. Aun así, Florentino presiona: quiere ver a su estrella en el césped del Clásico .