Haaland ha rechazado negociar con Florentino Pérez para ir al Real Madrid

El Real Madrid lleva tiempo marcando en rojo a Haaland como objetivo prioritario. Sin embargo, la realidad es que el noruego ha rechazado abrir negociaciones con Florentino Pérez y no está disponible para una operación inmediata. Aunque los medios españoles lo sitúan en el radar blanco, la hoja de ruta de Haaland apunta a una continuidad en el Manchester City que él considera ideal para su progresión profesional.

Por su parte, el City no tiene ningún interés en desprenderse de su estrella: Haaland tiene contrato vigente y es pieza clave de un proyecto que acaba de conquistar títulos importantes. El club británico considera que hay aún margen para seguir explotando su potencial allí, por lo que la opción de venderle al Real Madrid no figura en su planificación.

¿Por qué no se concreta el fichaje?

Hay varios factores que nutren la complejidad de la operación: Decisión del jugador: Haaland renovó recientemente con el City y entiende que su ciclo allí aún no está cerrado. Voluntad del club vendedor: El Manchester City considera a Haaland insustituible y descarta desprenderse de él.

Coste económico: Además del traspaso, habría que asumir un salario altísimo, imagen, comisiones y cláusulas que el Real Madrid no tiene por ahora dispuestas a asumir. Plan deportivo: El club blanco también analiza si encaja en el presente esquema de Xabi Alonso o si conviene esperar un año para activar la operación con más margen. Según algunas fuentes, el contrato de Haaland tiene cláusula de salida a partir de 2029-2030, lo que aleja aún más su llegada inmediata.

Una operación que nunca arrancó

El club blanco, que había preparado toda una estrategia para que el noruego recale en el Santiago Bernabéu, se encuentra ahora con un escenario poco esperanzador: ni el jugador ni su club ven con buenos ojos una salida a corto plazo.

En resumen, el Real Madrid afronta la realidad: la opción Haaland está prácticamente congelada, por decisión propia del jugador y por la negativa del club británico. Florentino Pérez tendrá que replantear su estrategia ofensiva o esperar a que cambien las condiciones. Por ahora, un sueño blanco queda en espera.